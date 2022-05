Mit einer Höhe von über 2000 Metern über dem Meeresspiegel ist Santa Fe auch die höchstgelegene Hauptstadt des Bundesstaates New Mexico. Am Fusse der Sangre de Cristo-Kette gelegen, ist sie ein fantastischer Ausgangspunkt für Wanderungen, Mountainbiking und Skifahren. Après-Abenteuer, Sie können sich in der von Chile geprägten lokalen Küche verwöhnen lassen, Türkis und Silber direkt bei indianischen Juwelieren auf der Plaza kaufen, bemerkenswerte Kirchen besuchen oder einfach durch jahrhundertealte, von Pappelholz beschattete Gassen schlendern und von einem Umzug hierher träumen. Mehr Infos erhalten Sie von unseren USA Spezialisten. Lassen Sie sich beraten!