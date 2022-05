Palms Springs Reisen

Palms Springs ist eine Oase in der Wüste mit blauem Himmel und über 350 Sonnentagen im Jahr gesegnet. Am Fusse der majestätischen San Jacinto Mountains gelegen, ist Palm Springs ein weltbekannter Ferienort, der die Herzlichkeit einer Kleinstadt mit städtischem Schick verbindet. Besteigen Sie die Palm Springs Aerial Tramway, die größte rotierende Seilbahn der Welt, die Sie in eine einzigartige alpine Wildnis auf fast 2600 Meter entführt. Nicht nur die Stars aus Hollywood in Los Angeles fühlen sich in dieser Oase aus Natur, Spass und Kultur wohl. Welche der besonderen Unterkünfte zu Ihnen passt, erfahren Sie von unseren USA Spezialisten.