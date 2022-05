Houston Reisen

«Houston, wir haben ein Problem», eines der bekanntesten (Film-) Zitate aus der Raumfahrt trifft auf eine Houston Reise aber ganz und gar nicht zu. Denn gänzlich problemlos können Sie Ihre Ferien in Houston geniessen und diese grossartige Stadt im eigenen Tempo erkunden. Kunst, Kultur und eine lebhafte Gastronomie machen Houston zu einem vorzüglichen Reiseziel. Bekannt ist Houston nicht zuletzt auch, wie oben erwähnt, durch das Space Center Houston, das Besucherzentrum des Astronautenausbildungs- und Flugkontrollzentrums der NASA. Wir kennen die besten Unterkünfte aus eigener Erfahrung, profitieren Sie von unserem Know how und lassen Sie sich von unserem USA Team beraten!