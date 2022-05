Hawaii Rundreisen

Inselhüpfen in Hawaii

Kombinieren Sie die vielseitigen Inseln von Hawaii beim Spezialisten

Inselhüpfen, auch «Island Hopping» genannt, ist die beste Reiseart, wie Sie mehrere hawaiianische Inseln in Ihren Hawaii Ferien entdecken können. Dank dem dichten Streckennetz verschiedener Fluggesellschaften und kurzen Reisezeiten gelangen Sie schnell von einer Insel zur nächsten. Als Bonus geniessen Sie auf innerhawaiianischen Flügen oft grandiose Ausblicke auf Küsten- und Vulkanlandschaften und das unermessliche Blau des Pazifischen Ozeans unter Ihnen. Sie reisen lediglich von A nach B und erhalten obendrein einen Sightseeing-Flug! Im US-Bundesstaat Hawaii ist Fliegen für die Einheimischen so alltäglich wie Bahnfahren für Schweizer. Und so werden Sie auf Ihrer Entdeckungsreise auch zahlreiche Begegnungen mit Ortsansässigen haben. Viele der Flughäfen sind klein und überschaubar und vermitteln mit ihrem tropischen Flair Südsee-Atmosphäre. Und wer lieber auf dem Boden bleibt, geht mit dem Schiff auf Inselhopping-Tour in Hawaii. Ebenfalls können Sie die verschiedenen Inseln auf unseren Hawaii Kreuzfahrten bequem vom Luxusliner aus entdecken. Auf Oahu urbanes Grossstadtleben in der hawaiianischen Metropole Honolulu entdecken, auf Maui den eindrücklichen Vulkan Haleakala für einen unvergesslichen Sonnenuntergang besteigen, Kauais unvergleichliche Napali Coast bestaunen oder auf Molokai auf den Spuren der polynesischen Kultur wandern – Inselhüpfen auf Hawaii ist die ideale Reiseart. Hawaii ist – und bleibt – ein Traumreiseziel für viele. Wer einmal hingereist ist versteht, weshalb das Archipel immer wieder zu den begehrenswertesten Ferienzielen der Welt zählt. Island Hopping ist die ideale Art, Ihre ganz individuell zusammengestellten Hawaii-Ferien zu gestalten. Unsere USA-Spezialisten kennen sich in den Inselwelten von Hawaii sehr gut aus und beraten Sie gerne.