1 . Tag Lima Individuelle Anreise nach Lima.

2 . Tag Lima Stadtbesichtigung mit Besuch des Larco Herrera Museums, der Plaza San Martin und Plaza de Armas, sowie des Regierungspalastes. Lernen Sie den modernen Stadtteil Miraflores und das vornehme San Isidro kennen. Nachmittag zur freien Verfügung.

3 . Tag Lima – Arequipa Am frühen Morgen Flug nach Arequipa. Stadtrundfahrt in der «weissen Stadt» mit seinen malerischen Gassen, Plätzen und Innenhöfen sowie Besuch des Klosters Santa Catalina. Arequipa wird vom 5822m hohen Vulkan Misti überragt und ist mit seinen rund 800 000 Einwohnern die drittgrösste Stadt Perus.

4 . Tag Arequipa Ganzer Tag zur freien Verfügung in Arequipa. Gönnen Sie sich einen geruhsamen Tag zur Akklimatisation an die Höhe.

5 . Tag Arequipa – Cuzco Morgens fliegen Sie nach Cuzco, der ehemaligen Hauptstadt des Inkareiches. Am Nachmittag unternehmen Sie eine Stadtrundfahrt und besichtigen die nahegelegenen Inka-Ruinen von Sacsayhúaman, Kenko, Puka- Pukara und Tambomachay.

6 . Tag Cuzco – Pisac Markt – Urubamba Am Morgen werden Sie im Hotel abgeholt und unternehmen einen Tagesausflug zum Pisac Markt und den Inka Ruinen von Ollantaytambo. Nach den ausführlichen Besichtigungen werden Sie am Abend zu Ihrer Unterkunft im Urubamba Tal gefahren.

7 . Tag Urubamba – Machu Picchu Nach einer ca. 2-stündigen Bahnfahrt erreichen Sie Aguas Calientes, von wo aus Sie mit dem Bus nach Machu Picchu gelangen. Nach dem Mittagessen erfolgt eine ausführliche Besichtigung der Ruinen, welche Ihnen einen Einblick in das Leben der Inka-Kultur bietet.

8 . Tag Machu Picchu – Cuzco Der Vormittag steht Ihnen für eine individuelle Besichtigung von Machu Picchu zur Verfügung (fakultativ). Frühaufsteher können das grossartige Monument vor dem Ansturm der Tagestouristen in aller Ruhe geniessen. Nachmittags fahren Sie mit der Bahn zurück nach Cuzco.

9 . Tag Cuzco – Puno Frühmorgens Abfahrt mit dem Touristenbus über die Anden bis an den Titicacasee. Geniessen Sie die Fahrt durch die Weiten des peruanischen Altiplanos. Am frühen Abend erreichen Sie Puno, wo Sie erwartet und zu Ihrer Unterkunft gefahren werden.

10 . Tag Puno – Sonneninsel Sie werden in Ihrem Hotel in Puno abgeholt und fahren nach Copacabana, wo Sie die berühmte Wallfahrtskirche besuchen. Ihre Reise führt Sie weiter im Tragflügelboot zur Sonneninsel mit dem Sonnentempel Pilcocaina, eine der wichtigsten Ruinen der Region. Kurze Wanderung in Begleitung von Lamas zu Ihrer Unterkunft. Der Nachmittag steht zur freien Verfügung.

11 . Tag Sonneninsel – Huatajata Vormittag zur freien Verfügung. Ihre Reise führt Sie nach dem Mittagessen weiter im Tragflügelboot zur Mondinsel, wo Sie den Sonnenjungfrauentempel Iñak Uyu besuchen. Tragflügelbootfahrt nach Cocotoni Bay und Überlandfahrt nach Huatajata. Dort angekommen besuchen Sie des Altiplano Museum, welches Ihnen das kulturelle Erbe der Region näher bringt. In der Nacht erwartet Sie ein besonderes Highlight mit dem Besuch eines Sternenobservatoriums.

12 . Tag Huatajata – La Paz Im Verlauf des Morgens werden Sie in Ihrer Unterkunft abgeholt und machen sich auf den Weg in Richtung La Paz. Unterwegs besuchen Sie die Ruinen von Tiwanaku.

13 . Tag La Paz Am Morgen unternehmen Sie eine Stadtrundfahrt durch La Paz. Die grösste Stadt Boliviens wird auch «Stadt der Kontraste» genannt und zeigt sich den Besuchern als einzigartige Mischung aus verschiedenen Kulturen. Besichtigen Sie Stadtteile im Kolonialstil, Indiomärkte und den bekannten Hexenmarkt. Anschliessend fahren Sie ins Mondtal mit seinen bizarren Erosionsformen. Der Nachmittag steht zur freien Verfügung.

14 . Tag La Paz – Lima Am Morgen kurzer Flug nach Lima. Anschliessend individuelle Rückreise in die Schweiz.