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Uyuni Salzsee Tour im Camper ab Puno

Der Titicacasee mit der Sonneninsel und der flimmernde Salar de Uyuni – lernen Sie die unterschiedlichen Facetten Südamerikas auf dieser Reise von Peru nach Chile kennen. Mit vielen landschaftlichen und kulturellen Highlights und komfortablen Übernachtungen im Camper mitten auf dem Salar de Uyuni, bleibt diese Reise sicher noch lange in Erinnerung.

Reisedaten
Jeweils am Dienstag, Donnerstag und Sonntag
Uyuni Salzsee Tour im Camper ab Puno
ab CHF 5410.– / pro Person
ab Puno bis San Pedro de Atacama
Highlights:
- Besuch der Sonneninsel per Tragflügelboot
- Eindrückliche Exkursion in ein Sternenobservatorium
- Uyuni Salzsee
- Eduardo Avaroa Fauna Reservat
Icon calendar 6 Tage / 5 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Puno - Sonneninsel

Sie werden in Ihrem Hotel in Puno abgeholt und fahren nach Copacabana, wo Sie die beeindruckende Wallfahrtskirche besuchen. Per Tragflügelboot fahren Sie zuerst zur malerischen Mondinsel und erreichen gegen Mittag die wunderschöne Sonneninsel mit dem berühmten Sonnentempel Pilcocaina. Eine kurze Wanderung in Begleitung von freundlichen Lamas führt Sie zu Ihrer gemütlichen Unterkunft. Der Nachmittag steht Ihnen zur freien Verfügung, um die Umgebung zu erkunden oder einfach zu entspannen.

2. Tag Sonneninsel - Huatajata

Vormittag zur freien Verfügung. Ihre Reise führt Sie nach dem Mittagessen im Tragflügelboot nach Cocotoni, und per Überlandtransfer nach Huatajata. Sie besuchen das Altiplano Museum, welches Ihnen das kulturelle Erbe der Region näher bringt. In der Nacht erwartet Sie ein besonderes Highlight mit dem Besuch eines Sternenobservatoriums.

3. Tag Huatajata - La Paz

Überlandfahrt nach La Paz. Unterwegs besuchen Sie die spannende Ruinenanlage von Tiwanaku. Der Rest des Tages steht zur freien Verfügung.

4. Tag La Paz - Uyuni Salzsee

Transfer zum Flughafen und Flug nach Uyuni. Von Uyuni werden Sie nach Jirira gefahren, zur Salzbearbeitungsanlage von Colchani. Ihre Reise führt Sie weiter zu den Kaltwasserquellen Ojos de Agua und zum Salzmuseum. Danach erwartet Sie eine unvergessliche Fahrt über den atemberaubenden, 11 000 km² grossen Uyuni Salzsee. Am Nachmittag besuchen Sie die Isla Pescado mit ihren interessanten Fossilien und den riesigen Kandelaberkakteen. Abendessen und Übernachtung im luxuriösen Camper auf dem Salzsee.

5. Tag Uyuni - Salzsee

Am Morgen besichtigen Sie Alcaya. Mittagessen in der Mitte des Salzsees. Nachmittags Besuch von Coqueso und Übernachtung im luxuriösen Camper auf dem Salzsee.

6. Tag Salzsee - San Pedro de Atacama

Ganztagesausflug zum Eduardo Avaroa Fauna Reservat mit der roten Lagune, welche von verschiedenen Flamingoarten bevölkert wird. Weiterfahrt zu den Sol de Mañana Geysiren und zum Chalviri Salzsee. Danach besuchen Sie die grüne Lagune, welche einem gigantischen Smaragd ähnelt. Gegen Abend Ankunft in San Pedro de Atacama.

Zubucherreise 6 Tage ab Puno bis San Pedro de Atacama
Im Preis inbegriffen
  • Transfer, Touren und Besichtigungen gemäss Programm
  • Deutsch sprechende Reiseleitung
  • 3 Übernachtungen in den besten Hotels am Platz (Mittelklassehotels, Erstklasshotels wo verfügbar)
  • 2 Übernachtungen im luxuriösen Camper
  • Täglich Frühstück, 6 Mittagessen, 4 Abendessen
  • Inlandflug La Paz–Uyuni
  • Ausführliche Reisedokumentationen
Im Preis nicht inbegriffen
  • Nationale Abflugstaxen
  • Fakultative Ausflüge
  • Trinkgelder für Fahrer und Reiseleiter
  • Nicht erwähnte Mahlzeiten
Hinweise
  • Diese Reise ist auch umgekehrt möglich. Preis auf Anfrage.
  • Auf den Schifffahrten auf dem Titicacasee sind auch andere Passagiere an Bord.

Preise
6 Tage / 5 Nächte ab CHF 5410.– / pro Person

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