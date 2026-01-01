1 . Tag Puno - Sonneninsel Sie werden in Ihrem Hotel in Puno abgeholt und fahren nach Copacabana, wo Sie die beeindruckende Wallfahrtskirche besuchen. Per Tragflügelboot fahren Sie zuerst zur malerischen Mondinsel und erreichen gegen Mittag die wunderschöne Sonneninsel mit dem berühmten Sonnentempel Pilcocaina. Eine kurze Wanderung in Begleitung von freundlichen Lamas führt Sie zu Ihrer gemütlichen Unterkunft. Der Nachmittag steht Ihnen zur freien Verfügung, um die Umgebung zu erkunden oder einfach zu entspannen.

2 . Tag Sonneninsel - Huatajata Vormittag zur freien Verfügung. Ihre Reise führt Sie nach dem Mittagessen im Tragflügelboot nach Cocotoni, und per Überlandtransfer nach Huatajata. Sie besuchen das Altiplano Museum, welches Ihnen das kulturelle Erbe der Region näher bringt. In der Nacht erwartet Sie ein besonderes Highlight mit dem Besuch eines Sternenobservatoriums.

3 . Tag Huatajata - La Paz Überlandfahrt nach La Paz. Unterwegs besuchen Sie die spannende Ruinenanlage von Tiwanaku. Der Rest des Tages steht zur freien Verfügung.

4 . Tag La Paz - Uyuni Salzsee Transfer zum Flughafen und Flug nach Uyuni. Von Uyuni werden Sie nach Jirira gefahren, zur Salzbearbeitungsanlage von Colchani. Ihre Reise führt Sie weiter zu den Kaltwasserquellen Ojos de Agua und zum Salzmuseum. Danach erwartet Sie eine unvergessliche Fahrt über den atemberaubenden, 11 000 km² grossen Uyuni Salzsee. Am Nachmittag besuchen Sie die Isla Pescado mit ihren interessanten Fossilien und den riesigen Kandelaberkakteen. Abendessen und Übernachtung im luxuriösen Camper auf dem Salzsee.

5 . Tag Uyuni - Salzsee Am Morgen besichtigen Sie Alcaya. Mittagessen in der Mitte des Salzsees. Nachmittags Besuch von Coqueso und Übernachtung im luxuriösen Camper auf dem Salzsee.

6 . Tag Salzsee - San Pedro de Atacama Ganztagesausflug zum Eduardo Avaroa Fauna Reservat mit der roten Lagune, welche von verschiedenen Flamingoarten bevölkert wird. Weiterfahrt zu den Sol de Mañana Geysiren und zum Chalviri Salzsee. Danach besuchen Sie die grüne Lagune, welche einem gigantischen Smaragd ähnelt. Gegen Abend Ankunft in San Pedro de Atacama.