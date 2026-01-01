Zubucherreise Peru - Bolivien ab Cuzco

1 . Tag Cuzco Transfer ins Hotel und Stadtrundfahrt in Cuzco.

2 . Tag Cuzco - Urubamba Tal (F, M) Morgens fahren Sie nach Pisac, wo Sie den berühmten Markt besuchen. Danach geht es weiter zur Festung von Ollantaytambo.

3 . Tag Urubamba Tal - Machu Picchu (F, M) Von Ollantaytambo fahren Sie mit dem Zug nach Machu Picchu. Auf einer Tour durch die imposante Ruinenanlage erfahren Sie viel Wissenswertes über das Leben und die Kultur der Inkas.

4 . Tag Machu Picchu - Cuzco (F) Rückfahrt mit dem Zug nach Cuzco.

5 . Tag Cuzco - Puno (F, M) Sie fahren mit dem Bus durch einzigartige Altiplano-Ebenen nach Puno.

6 . Tag Puno - Sonneninsel (F, A) Es geht weiter über die Grenze nach Copacabana. Fahrt mit dem Tragflügelboot zur Sonneninsel.

7 . Tag Sonneninsel - Huatajata (F, M, A) Fahrt nach Huatajata. Sie besuchen unter anderem die Schiffsbauer Limachi und das Altiplano Museum.

8 . Tag Huatajata - La Paz (F) Fahrt nach La Paz. Besuchen Sie am Nachmittag den bekannten Hexenmarkt.

9 . Tag La Paz (F) Transfer zum Flughafen.