1 . Tag Lima Individuelle Anreise nach Lima.

2 . Tag Lima – Cuzco Am Morgen Stadtrundfahrt zur «Plaza de Armas», dem Erzbischofspalast, dem Rathaus, und der Kathedrale. Lernen Sie den modernen Stadtteil Miraflores und das vornehme San Isidro kennen. Am Nachmittag Flug nach Cuzco.

3 . Tag Cuzco – Urubamba Tagesausflug mit Besuch des Marktes von Pisac und der Inka-Ruinen von Ollantaytambo. Gegen Abend Ankunft in Ihrem Hotel.

4 . Tag Urubamba – Machu Picchu Nach einer ca. 2-stündigen Bahnfahrt erreichen Sie Machu Picchu, die sagenumwobene Inkastadt. Eine Besichtigung der Ruinen bietet Einblick in das Leben der Inka.

5 . Tag Machu Picchu – Cuzco Der Vormittag steht Ihnen für eine individuelle Besichtigung von Machu Picchu zur Verfügung (fakultativ). Frühaufsteher können das grossartige Monument vor dem Ansturm der Tagestouristen in aller Ruhe geniessen. Nachmittags Rückfahrt mit der Bahn nach Cuzco.

6 . Tag Cuzco Am Morgen Stadtrundfahrt mit Besichtigung der Plaza de Armas, der Kathedrale, des Klosters Santo Domingo und der Inka- Ruinen von Sacsayhúaman, die oberhalb der Stadt liegen. Nachmittag zur freien Verfügung.

7 . Tag Cuzco – Puno Frühmorgens Fahrt mit dem Touristenbus durch die Anden bis an den Titicacasee. In Puno angekommen werden Sie erwartet und zu Ihrer Unterkunft gefahren.

8 . Tag Puno – Sonneninsel Sie werden im Hotel abgeholt und über die Grenze ins bolivianische Copacabana gefahren. Nach der Besichtigung der Kathedrale und der indianischen Jungfrau erfolgt die Fahrt mit dem Tragflügelboot zur Sonneninsel. Kurze Wanderung auf dem Lamapfad zur Posada del Inca auf der Sonneninsel. Mittagessen. Nachmittag zur freien Verfügung.

9 . Tag Sonneninsel – Huatajata Morgen zur freien Verfügung. Mittagessen im Restaurant Uma Kollu. Am Nachmittag Fahrt mit dem Tragflügelboot zur Mondinsel und Besichtigung des Sonnenjungfrauentempels. Weiterfahrt mit dem Tragflügelboot und auf dem Landweg nach Huatajata. Dort angekommen haben Sie Gelegenheit, das Altiplano Museum und die Welt der Kallawayas kennenzulernen. Im Alajpacha Observatorium sehen Sie die unglaublichsten Sternbilder.

10 . Tag Huatajata – La Paz Fahrt von Huatajata nach La Paz. Unterwegs Besuch der Ruinen von Tiwanaku.

11 . Tag La Paz – Quito Am Morgen Flug von La Paz nach Quito. Rest des Tages zur freien Verfügung.

12 . Tag Quito und Mitte der Welt Ausführliche Stadtbesichtigung. Die Haupt- stadt Ecuadors liegt auf 2850 Metern Höhe, am Fusse des Pichincha Vulkans. Entdecken Sie die Baudenkmäler und Kunstschätze der spanischen Kolonialzeit. Nachmittags fahren Sie zum Äquator-Museum.

13 . Tag Nationalpark Cotopaxi - Baños Auf der Vulkanstrasse geht es Richtung Süden. Die Reise führt durch Nadelwälder zur Hochebene Limpiopungo am Fusse des Cotopaxi. Sie erreichen eine Höhe von 4500 m. Von dort besteht die Möglichkeit, zur José-Rivas-Schutzhütte (4800 m) aufzusteigen.

14 . Tag Baños - Riobamba Baños ist ein beschaulicher Ort, der hauptsächlich wegen seinen Thermalquellen bekannt ist. Heute machen Sie einen Ausflug in die malerische Umgebung. Sehen Sie zahlreiche Wassefälle wie den «Pailón del Diablo» oder «El Manto del Diablo». Später erfolgt die Weiterfahrt nach Riobamba.

15 . Tag Riobamba – Cuenca Morgens fahren Sie nach Alausi, wo Sie den Aussichtspunkt der Teufelsnase besuchen. Danach fahren Sie in Richtung Süden nach Cuenca zu Ihrer Unterkunft.

16 . Tag Cuenca – Guayaquil Morgens unternehmen Sie eine Stadtrundfahrt durch den kolonialen Teil von Cuenca. Darauf erfolgt die Fahrt durch den Cajas Nationalpark bis nach Guayaquil. Auf einem Rundgang lernen Sie den Stadtkern der pulsierenden Stadt Guayaquils kennen. Besichtigen Sie unter anderem die Kathedrale, die Uferpromenade und den Stadtteil las Peñas.

17 . Tag Guayaquil Individuelle Heimreise.