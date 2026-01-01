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Privatreise Peru - Bolivien ab Cuzco

Von der ehemaligen Inkahauptstadt Cuzco reisen Sie über den sagenumwobenen Titicacasee nach La Paz, die aufregendste Stadt Boliviens. Ganz im Zeichen der Inkas steht diese Reise, verbunden mit den atemberaubenden Landschaften des Hochlandes. Der Besuch der Inkaruinen Machu Picchu ist ebenso ein Höhepunkt wie der Titicacasee, der höchste schiffbare See der Welt.

Reisedaten
Täglich
Privatreise Peru - Bolivien ab Cuzco
Preis auf Anfrage
ab Cuzco bis La Paz
Highlights:
- Inkaruinen von Sacsayhuamán
- Urubamba Tal
- Einzigartige Altiplano-Ebenen
- Schiffsbauer Limachi
Icon calendar 9 Tage / 8 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Cuzco

Transfer ins Hotel und Stadtrundfahrt in Cuzco.

2. Tag Cuzco - Urubamba Tal (F, M)

Morgens fahren Sie nach Pisac, wo Sie den berühmten Markt besuchen. Danach geht es weiter zur Festung von Ollantaytambo.

3. Tag Urubamba Tal - Machu Picchu (F, M)

Von Ollantaytambo fahren Sie mit dem Zug nach Machu Picchu. Auf einer Tour durch die imposante Ruinenanlage erfahren Sie viel Wissenswertes über das Leben und die Kultur der Inkas.

4. Tag Machu Picchu - Cuzco (F)

Rückfahrt mit dem Zug nach Cuzco.

5. Tag Cuzco - Puno (F, M)

Sie fahren mit dem Bus durch einzigartige Altiplano-Ebenen nach Puno.

6. Tag Puno - Sonneninsel (F, A)

Es geht weiter über die Grenze nach Copacabana. Fahrt mit dem Tragflügelboot zur Sonneninsel.

7. Tag Sonneninsel - Huatajata (F, M, A)

Fahrt nach Huatajata. Sie besuchen unter anderem die Schiffsbauer Limachi und das Altiplano Museum.

8. Tag Huatajata - La Paz (F)

Fahrt nach La Paz. Besuchen Sie am Nachmittag den bekannten Hexenmarkt.

9. Tag La Paz (F)

Transfer zum Flughafen.

Grenzübergang 9 Tage ab Cuzco bis La Paz
Im Preis inbegriffen
  • Transfers, Touren und Ausflüge gemäss Programm
  • Deutschsprechende Reiseleitung in Bolivien, englischsprechende Reiseleitung in Peru
  • Übernachtung in der gewählten Hotelkategorie
  • Täglich Frühstück, 4 Mittagessen, 2 Abendessen
Im Preis nicht inbegriffen
  • Nicht erwähnte Mahlzeiten
  • Trinkgelder
Hinweis
  • Ausserordentliche Annullationsbedingungen

Preise
9 Tage / 8 Nächte Preis auf Anfrage

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