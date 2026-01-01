Privatreise Peru - Bolivien ab Cuzco
Privatreise Peru - Bolivien ab Cuzco
Preis auf Anfrage
ab Cuzco bis La Paz
Highlights:
- Inkaruinen von Sacsayhuamán
- Urubamba Tal
- Einzigartige Altiplano-Ebenen
- Schiffsbauer Limachi
9 Tage / 8 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Cuzco
Transfer ins Hotel und Stadtrundfahrt in Cuzco.
2. Tag Cuzco - Urubamba Tal (F, M)
Morgens fahren Sie nach Pisac, wo Sie den berühmten Markt besuchen. Danach geht es weiter zur Festung von Ollantaytambo.
3. Tag Urubamba Tal - Machu Picchu (F, M)
Von Ollantaytambo fahren Sie mit dem Zug nach Machu Picchu. Auf einer Tour durch die imposante Ruinenanlage erfahren Sie viel Wissenswertes über das Leben und die Kultur der Inkas.
4. Tag Machu Picchu - Cuzco (F)
Rückfahrt mit dem Zug nach Cuzco.
5. Tag Cuzco - Puno (F, M)
Sie fahren mit dem Bus durch einzigartige Altiplano-Ebenen nach Puno.
6. Tag Puno - Sonneninsel (F, A)
Es geht weiter über die Grenze nach Copacabana. Fahrt mit dem Tragflügelboot zur Sonneninsel.
7. Tag Sonneninsel - Huatajata (F, M, A)
Fahrt nach Huatajata. Sie besuchen unter anderem die Schiffsbauer Limachi und das Altiplano Museum.
8. Tag Huatajata - La Paz (F)
Fahrt nach La Paz. Besuchen Sie am Nachmittag den bekannten Hexenmarkt.
9. Tag La Paz (F)
Transfer zum Flughafen.
Grenzübergang 9 Tage ab Cuzco bis La Paz
- Transfers, Touren und Ausflüge gemäss Programm
- Deutschsprechende Reiseleitung in Bolivien, englischsprechende Reiseleitung in Peru
- Übernachtung in der gewählten Hotelkategorie
- Täglich Frühstück, 4 Mittagessen, 2 Abendessen
- Nicht erwähnte Mahlzeiten
- Trinkgelder
- Ausserordentliche Annullationsbedingungen
Preise
9 Tage / 8 Nächte Preis auf Anfrage