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Galapagos Island, Ecuador

Galapagos Rundreise

Ferien in atemberaubender Natur

Mitten im Pazifischen Ozean liegen die traumhaften Galapagosinseln. Was die wenigsten wissen, ist, dass sie nach Ecuador reisen, wenn sie ihre Galapagos Ferien verbringen. Flamingos, Seepferdchen und Pinguine sind nur einige von vielen Tierarten, die Besucher beim Galapagos Inselhopping bestaunen können. Neben den an Land lebenden Riesenschildkröten finden sich im kristallklaren Meer viele verschiedene Wasserschildkröten. Ein weiteres Highlight für Naturliebhaber sind die vielen Seelöwen. Sie präsentieren sich freiwillig auf der Strandpromenade.

So können sie aus nächster Nähe problemlos betrachtet werden. Damit Sie auf Ihrer Rundreise nichts verpassen, ist eine fachkundige Reisebegleitung sinnvoll. Unsere Galapagos-Spezialisten kennen die Gegend wie ihre Westentasche und teilen ihre Geheimtipps gerne mit Ihnen.

Icon map5 Tage
Island Hopping Galapagos
ab CHF 2370.– / pro Person
ab/bis Baltra
Highlights: Grösste Reptilienaufzuchtstation , Schwimmen und Schnorcheln auf Española, Kicker Rock Cerro Brujo,...
Icon calendar5 Tage / 4 Nächte
Icon map5 Tage
Naturparadies Galapagos
ab CHF 1120.– / pro Person
ab/bis San Cristobal
Highlights: Interpretationszentrum, Kicker Rock, Galapaguera, Insel Española
Icon calendar5 Tage / 4 Nächte

Rundreise oder Galapagos Schiffsreise

Wer die Wahl hat, hat die Qual, heisst es so oft. Doch wenn es um Galapagos Reisen geht, können Sie nur richtig entscheiden. Der Vorteil einer geführten Rundreise ist, dass die Reisenden von Insel zu Insel mit öffentlichen Schnellbooten gelangen. Authentischer Kontakt zu Einheimischen inklusive! Genächtigt wird in bequemen Hotelzimmern und die Sportmöglichkeiten zwischen dem Inselhopping sind vielfältig. So können Sie beispielsweise wandern, schnorcheln, tauchen oder Kajakfahren. Ein weiterer Pluspunkt einer Rundreise ist die Flexibilität – Sie entscheiden, welche Insel Sie wann und wie lange besuchen möchten.

Auf einer Kreuzfahrt hingegen sind die Routen fest vorgegeben. Das kann auch ein Vorteil sein. Reisende kommen so nicht in die Bredouille, aufgrund von Zeitmangel bestimmte Sehenswürdigkeiten zu verpassen. Auf einer Kreuzfahrt können die Passagiere auch abgelegene und unbewohnte Eilande des Archipels bestaunen. Unsere Galapagos Spezialisten unterstützen Sie bei der Planung geführter Rundreisen oder Galapagos Schiffsreisen gerne.

Starten Sie Ihre Reise von San Cristobal oder der Insel Baltra

Begonnen werden die unvergesslichen Galapagos Reisen auf einer der beiden Inseln, die mit dem Flugzeug erreichbar sind. Von dort aus gelangen die Besucher auf die anderen Eilande wie Santa Cruz. Auf dieser Insel gibt es nicht nur die ehemalige Forschungsstation des berühmten Naturforschers Charles Darwin zu bestaunen, auch das Hochland von Santa Cruz ist einzigartig. Der Vulkan Sierra Negra sollte als weiteres Highlight besucht werden. Er liegt auf der Insel Isabella.

Der Sierra Negra ist ein noch aktiver Schildvulkan mit dem zweitgrössten Vulkankrater der Welt. Als weiterer Stopp wird die ehemalige Pirateninsel Floreana empfohlen. Sie ist dünn besiedelt und die Spuren der Piraten sind noch überall zu finden. Auf Ihrer Rundreise können Sie die bunte Unterwasserwelt Galapagos bestaunen. Fischschwärme, Meereseidechsen und Galapagoshaie können aus der Nähe betrachtet werden. Die riesige Felsformation El Leon Dormido (übersetzt: schlafender Löwe) fasziniert Reisende aus der ganzen Welt.

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