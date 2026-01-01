Tagesausflüge

An diesen Tagen machen Sie jeweils einen geteilten Bootsausflug. North Seymour Island ist ein wunderbarer Ort zum Wandern, Schwimmen und Schnorcheln. Fregattvögel, Blaufusstölpel, Möwen, Habichte, Seelöwen und Galapagos Haie zählen zu den Hauptattraktivitäten dieser Insel. Bartolomé Island hat eine der schönsten Landschaften des Archipels. Sowohl die Flora mit spektakulären vulkanischen Gesteinsformationen, als auch die Fauna gelten als sehr interessant. Plazas besteht aus zwei Inseln.

Das türkisfarbene Wasser des Kanals glänzt im Kontrast zum weissen Sandstrand und der schwarzen Küste aus Lavasteinen. Pinzon Island, ist von tiefen Gewässern umgeben und von allen anderen Inseln isoliert. Die Insel wird von Felsen, niedriger stacheliger Vegetation und spärlichem Baumbestand dominiert. Penguin Bay ist der Name des Schnorchelgebiets mit klarem blauem Wasser und viel Meereslebewesen. Eine weitere 30-minütige Fahrt bringt Sie nach La Fe, einer Bucht mit Mangrovenwäldern, wo Sie vor allem Meerleguane beobachten können.

Santa Fé liegt südöstlich von Santa Cruz. Bei der Ankunft werden Sie bereits von lautstarken Seelöwen begrüsst. Darüber hinaus lebt auf der Insel auch eine endemische Art von Landleguanen.