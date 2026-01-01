Island Hopping Galapagos ab Baltra
Island Hopping Galapagos ab Baltra
ab CHF 2370.– / pro Person
ab/bis Baltra
Highlights:
- Grösste Reptilienaufzuchtstation
- Schwimmen und Schnorcheln auf Española
- Kicker Rock Cerro Brujo
- Riesenschildkröten in ihrem natürlichen Umfeld
5 Tage / 4 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Quito - Baltra - Puerto Ayora
Nach der Landung Transfer nach Puerto Ayora. Nachmittags Besuch des Strandes von Tortuga Bay. Anschliessend Rückkehr nach Puerto Ayora.
2-4. Tag Tagesausflüge
An diesen Tagen machen Sie jeweils einen geteilten Bootsausflug. North Seymour Island ist ein wunderbarer Ort zum Wandern, Schwimmen und Schnorcheln. Fregattvögel, Blaufusstölpel, Möwen, Habichte, Seelöwen und Galapagos Haie zählen zu den Hauptattraktivitäten dieser Insel. Bartolomé Island hat eine der schönsten Landschaften des Archipels. Sowohl die Flora mit spektakulären vulkanischen Gesteinsformationen, als auch die Fauna gelten als sehr interessant. Plazas besteht aus zwei Inseln.
Das türkisfarbene Wasser des Kanals glänzt im Kontrast zum weissen Sandstrand und der schwarzen Küste aus Lavasteinen. Pinzon Island, ist von tiefen Gewässern umgeben und von allen anderen Inseln isoliert. Die Insel wird von Felsen, niedriger stacheliger Vegetation und spärlichem Baumbestand dominiert. Penguin Bay ist der Name des Schnorchelgebiets mit klarem blauem Wasser und viel Meereslebewesen. Eine weitere 30-minütige Fahrt bringt Sie nach La Fe, einer Bucht mit Mangrovenwäldern, wo Sie vor allem Meerleguane beobachten können.
Santa Fé liegt südöstlich von Santa Cruz. Bei der Ankunft werden Sie bereits von lautstarken Seelöwen begrüsst. Darüber hinaus lebt auf der Insel auch eine endemische Art von Landleguanen.
5. Tag Santa Cruz - Baltra – Quito/Guayaquil
Heute besuchen Sie ziemlich früh die Charles Darwin Forschungsstation. Danach erfolgt der Transfer von Puerto Ayora zum Flughafen von Baltra.
Zubucherreise 5 Tage ab/bis Baltra
- Transfers, Touren und Besichtigungen gemäss Programm
- Unterkunft im Mittelklassehotel
- Vollpension (ohne Getränke)
- Schnorchelausrüstung
- Ausflüge
- Deutsch sprechende Reiseleitung
Preise
5 Tage / 4 Nächte ab CHF 2370.– / pro Person