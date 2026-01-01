Lage und Anreise: der Einstieg ins Tiefland

Santa Cruz de la Sierra ist die grösste Stadt Boliviens und das wirtschaftliche Zentrum des Landes. Sie liegt im tropischen Tiefland im Osten Boliviens und damit deutlich tiefer als die Städte des Altiplano. Für die Reiseplanung ist das entscheidend: Wer seine Bolivien-Reise in Santa Cruz beginnt, braucht keine Höhenakklimatisierung und kann sich schrittweise an die höher gelegenen Etappen wie Sucre, La Paz oder den Salar de Uyuni herantasten.

Der internationale Flughafen Viru Viru gehört zu den wichtigsten Luftdrehkreuzen des Landes. Von hier bestehen Inlandsflüge unter anderem nach La Paz, Sucre und Uyuni, was Santa Cruz zu einem praktischen ersten oder letzten Stopp einer Rundreise macht.

Klima und Reisezeit

Das Klima in Santa Cruz ist ganzjährig tropisch-warm und feucht. Die meisten Niederschläge fallen im Südsommer, also etwa von November bis März; die trockeneren Monate liegen ungefähr zwischen Mai und Oktober. Gelegentlich bringen kühle Südwinde, die sogenannten Surazos, für wenige Tage spürbar kühlere Luft in die Stadt. Wer Santa Cruz mit dem Hochland kombiniert, packt am besten für zwei Klimazonen: leichte Kleidung für das Tiefland, warme Schichten für die Anden.

Die Stadt und ihre Umgebung

Das Zentrum von Santa Cruz ist in konzentrischen Ringen, den sogenannten Anillos, um die Plaza 24 de Septiembre mit der Kathedrale angelegt. Innerhalb des ersten Rings erreichen Sie Restaurants, Cafés und Märkte zu Fuss; je weiter aussen ein Hotel liegt, desto eher sind Sie auf Taxis angewiesen. Die Stadt selbst ist weniger ein klassisches Besichtigungsziel als ein angenehmer Ort zum Ankommen, Organisieren und Verschnaufen zwischen zwei Reiseetappen.

Interessant wird die Region vor allem durch die Ausflugsziele im Umland:

Die Jesuitenmissionen der Chiquitania östlich der Stadt, deren restaurierte Kirchen zum UNESCO-Weltkulturerbe gehören

Samaipata in den Ausläufern der Anden mit der präkolumbischen Felsanlage El Fuerte

Der Nationalpark Amboró westlich von Santa Cruz, der Regenwald- und Bergnebelwaldzonen verbindet

Die Sanddünen von Lomas de Arena südlich der Stadt als Ziel für einen Halbtagesausflug

Für wen sich Santa Cruz als Etappe eignet

Santa Cruz passt in Ihre Reise, wenn Sie Bolivien über das Tiefland betreten oder verlassen, die Missionen der Chiquitania besuchen oder zwischen zwei längeren Etappen einen komfortablen Zwischenhalt mit guter Infrastruktur einlegen möchten. Achten Sie bei der Hotelwahl vor allem auf die Lage relativ zu den Anillos sowie im tropischen Klima auf Klimaanlage, Garten oder Pool.

Für ein bis zwei Nächte genügt meist ein zentral gelegenes Stadthotel; wer Ausflüge in die Chiquitania oder nach Samaipata plant, bleibt länger und nutzt Santa Cruz als Basis. Unsere Spezialisten stimmen Hotelwahl, Inlandsflüge und Ausflugsprogramm auf den Rest Ihrer Bolivien-Route ab.