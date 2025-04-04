1 . Tag San Cristobal - Interpretationszentrum - Cerro Tijeretas Bei unserer Ankunft am Flughafen von San Cristobal werden wir von unserem englischsprachigen Naturführer willkommen geheissen. Als Einstieg in unser Galapagos-Programm besuchen wir heute das Interpretationszentrum der Insel, in dem wir einiges über die Entstehung des Archipels sowie über die Entwicklung der menschlichen Besiedlung lernen können. Anschliessend wandern wir zum „Cerro de las Tijeretas“ (Fragattvogelfelsen) und zu verschiedenen Aussichtspunkten, wo wir Fregattvögel und Riesenfregattvögel beobachten können. Der Abend ist für uns frei, um uns in Puerto Baquerizo Moreno umzuschauen.

2 . Tag San Cristobal - Bootsausflug zum Kicker Rock Nach dem Frühstück geht es zu der Felsinsel Kicker Rock, deren Silhouette einem schlafenden Löwen ähnelt und zu einem der besten Tauchspots Galapagos zählt. Auf den Klippen können wir Vogelkolonien wie Blaufuss-Tölpel und Pelikane und schnorchelnd viele Meeresspezies wie den Hammerhai beobachten. Danach kann man am Badestrand Puerto Grande viele Einsiedlerkrebse, Salzwassertümpel, Mangroven und Trockenpflanzen besichtigen.

3 . Tag San Cristobal - Galapaguera - Puerto Chino - Loberia Heute erkunden wir das Hochland von San Cristobal: Hier besuchen wir die „Galapaguera de Cerro Colorado“, die Heimat der berühmten Riesenschildkröten. Danach können wir uns dann am Strand von Puerto Chino gemeinsam mit Seelöwen in die kalten Fluten stürzen. Am Nachmittag geht es zur „Loberia“ – dem idealen Ort zum Beobachten und Fotografieren der Seelöwen. Darüber hinaus kann man Klippenkrabben und grosse schwarze Meeresechsen entdecken. Schliesslich können wir noch schnorcheln und uns am Strand erholen.

4 . Tag San Cristobal - Bootsausflug zur Insel Española Am Morgen fahren wir zur Insel Española wo wir in Punta Suarez an Land gehen und eine Wanderung zum bekannten „blowhole“ führt. Unterwegs sehen wir viele Vögel wie Blaufusstölpel, Nazca-Tölpel und Galapagos- Albatrosse. Am Nachmittag besuchen wir die Gardner-Bucht, einen traumhaften weissen Sandstrand, der Kolonien von Seelöwen beheimatet. Hier können wir schnorcheln und die Unterwasserwelt entdecken.

5 . Tag San Cristobal - Freizeit - Abreise Am letzten Tag unseres Galapagos-Aufenthalts können wir noch einmal am Strand entspannen, bevor es von San Cristobal zurück nach Quito oder Guayaquil geht.