Während Ihres Aufenthaltes erwartet Sie ein perfekt geschnürtes «Winterabenteuer»-Arrangement mit folgenden Aktivitäten und Erlebnissen:



Husky-Safari (3 h): Nach einer kurzen «Fahrschule» geht es mit Ihrem eigenen Schlitten und Husky-Team los in die Wildnis, durch Wälder und über den gefrorenen Inari-See.



Besuch auf der Rentierfarm (1.5 h): Hören Sie interessantes über das Leben der Hirten und der Sámi und füttern Sie die halbwilden Rentiere.



Schneemobilsafari (4 h): Fahrt auf dem Schneemobil durch verschneite Wälder und auf zugefrorenen Seen.

Mittagessen in der Wildnis am Lagerfeuer.



Eisfischen mit dem Schneemobil (4 h): Im Anhänger eines Schneemobils geht es auf den See, wo Sie Ihr Glück im arktischen Eisfischen versuchen können. Inklusive Mittagsrast am Lagerfeuer.



Leichte Schneeschuhwanderung (2 h): Mit einem erfahrenen Guide erkunden Sie die Winterlandschaft und wandern auf Schneeschuhen über den gefrorenen See.



Skilanglauf (2 h): Sie erhalten professionellen Skilanglauf-Unterricht und können anschliessend das Erlernte auf einer individuellen Langlauftour ausprobieren.



Aurora Camp (2.5 h): Am Abend unternehmen Sie im Anhänger eines Schneemobils einen Ausflug auf eine Insel im Inari-See, wo Sie mit etwas Glück Nordlichter am wärmenden Lagerfeuer bewundern können.



Aurora Schneemobilsafari (2.5 h): Nächtliche Schneemobilsafari zu den besten Nordlicht-Aussichtspunkten rund um das Hotel. Durch die geringe Lichtemission gilt der Inari-See als idealer Nordlicht-Hotspot!