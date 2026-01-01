Wilderness Hotel Nangu
Inari
Beschreibung
Einleitung
Die einzigartige Blockhaus-Anlage liegt ca. 30 km nördlich von Ivalo und dem Flughafen entfernt, mitten in der Wildnis an den Ufern des Inari-Sees. Das Wildnishotel mit romantischer Atmosphäre verfügt über pittoreske Unterkunftstypen wie landestypische Blockhaussuiten in Doppelhäusern sowie diverse Nordlicht-Hütten. Im gemütlichen Restaurant, welches mit finnischem Design-Mobiliar ausgestattet ist, geniessen Sie lappländische Spezialitäten auf höchstem Niveau.
Zimmer
Alle Unterkünfte sind geschmackvoll im lappländischen Stil, mit handverlesenen Möbeln und Dekorationen eingerichtet. Für das Arrangement stehen folgende Zimmerkategorien zur Wahl:
Wilderness Zimmer mit 20 m2, Doppelbett, Dusche/WC.
Panorama Log Cabin Blockhaus mit 40 m², Wohn-/Schlafraum, Kochecke, Cheminée, Dusche/WC, Sauna und Jacuzzi auf der Terrasse.
Aurora Log Cabin mit 35 m², Wohn-Schlafraum mit Doppelbett, Dusche/WC.
Wilderness Zimmer mit 20 m2, Doppelbett, Dusche/WC.
Panorama Log Cabin Blockhaus mit 40 m², Wohn-/Schlafraum, Kochecke, Cheminée, Dusche/WC, Sauna und Jacuzzi auf der Terrasse.
Aurora Log Cabin mit 35 m², Wohn-Schlafraum mit Doppelbett, Dusche/WC.
Aktivitäten
Während Ihres Aufenthaltes erwartet Sie ein perfekt geschnürtes «Winterabenteuer»-Arrangement mit folgenden Aktivitäten und Erlebnissen:
Mittagessen in der Wildnis am Lagerfeuer.
Während Ihres Aufenthaltes erwartet Sie ein perfekt geschnürtes «Winterabenteuer»-Arrangement mit folgenden Aktivitäten und Erlebnissen:
Husky-Safari (3 h): Nach einer kurzen «Fahrschule» geht es mit Ihrem eigenen Schlitten und Husky-Team los in die Wildnis, durch Wälder und über den gefrorenen Inari-See.
Besuch auf der Rentierfarm (1.5 h): Hören Sie interessantes über das Leben der Hirten und der Sámi und füttern Sie die halbwilden Rentiere.
Schneemobilsafari (4 h): Fahrt auf dem Schneemobil durch verschneite Wälder und auf zugefrorenen Seen.
Mittagessen in der Wildnis am Lagerfeuer.
Eisfischen mit dem Schneemobil (4 h): Im Anhänger eines Schneemobils geht es auf den See, wo Sie Ihr Glück im arktischen Eisfischen versuchen können. Inklusive Mittagsrast am Lagerfeuer.
Leichte Schneeschuhwanderung (2 h): Mit einem erfahrenen Guide erkunden Sie die Winterlandschaft und wandern auf Schneeschuhen über den gefrorenen See.
Skilanglauf (2 h): Sie erhalten professionellen Skilanglauf-Unterricht und können anschliessend das Erlernte auf einer individuellen Langlauftour ausprobieren.
Aurora Camp (2.5 h): Am Abend unternehmen Sie im Anhänger eines Schneemobils einen Ausflug auf eine Insel im Inari-See, wo Sie mit etwas Glück Nordlichter am wärmenden Lagerfeuer bewundern können.
Aurora Schneemobilsafari (2.5 h): Nächtliche Schneemobilsafari zu den besten Nordlicht-Aussichtspunkten rund um das Hotel. Durch die geringe Lichtemission gilt der Inari-See als idealer Nordlicht-Hotspot!
Preis auf Anfrage
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