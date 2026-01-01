Lage und Anreise

Inari liegt hoch im Norden Finnisch-Lapplands, deutlich nördlich des Polarkreises, am Ufer des Inarisees – einer der grössten Seen Finnlands, dessen verzweigte Inselwelt im Winter zu einer stillen Eisfläche gefriert. Die Anreise ist einfacher, als die abgeschiedene Lage vermuten lässt: Sie fliegen via Helsinki nach Ivalo, den nördlichsten Linienflughafen des Landes, und erreichen Inari von dort auf gut unterhaltener Strasse in rund einer halben Autostunde – per Mietwagen, Taxi oder Bus.

Zentrum der samischen Kultur: das Museum Siida

Inari ist das Herz der samischen Kultur in Finnland. Das Sami-Museum Siida verbindet eine eindrückliche Ausstellung über Geschichte, Sprache und Alltag der Sami mit einem Naturzentrum, das die arktischen Jahreszeiten erlebbar macht – der ideale Einstieg, um Land und Leute zu verstehen. Im Ort begegnen Sie zudem samischem Handwerk, Rentierhaltung und einer Küche, die auf Fisch aus dem See, Wild und Beeren setzt. Wer tiefer eintauchen möchte, besucht eine Rentierfarm und erfährt aus erster Hand, wie eng Kultur und Natur hier verflochten sind.

Erlebnisse im Winter und Sommer

Der Winter macht Inari zur Bühne für klassische Lappland-Abenteuer: Huskytouren durch verschneite Wälder, Schneemobilsafaris und Schneeschuhwanderungen über den gefrorenen Inarisee, Eisfischen in der Stille des Nordens sowie Langlaufloipen rund um den Ort. Einen Überblick über alle Aktivitäten gibt unsere Seite zu Lappland im Winter. Im Sommer zeigt sich die Region von ihrer zweiten Seite: Unter der Mitternachtssonne lässt sich der See per Boot erkunden, Wanderwege führen durch lichte Kiefernwälder, und die Nächte bleiben taghell. Mehr dazu finden Sie unter Lappland im Sommer.

Nordlichter und beste Reisezeit

Dank der Lage nördlich des Polarkreises, kaum Lichtverschmutzung und dem freien Blick über die Weite des Sees gehört Inari zu den besten Nordlicht-Orten Finnlands. Die Saison dauert von Ende August bis Anfang April; die höchsten Chancen haben Sie zwischen September und März in klaren, dunklen Nächten. Im Hochwinter taucht die Polarnacht die Landschaft in ein blaues Dämmerlicht, Schnee liegt in der Regel von Dezember bis April zuverlässig. Wie Sie Ihre Chancen auf die Aurora borealis erhöhen, lesen Sie auf unserer Seite zu Nordlichtern in Lappland.

Für wen Inari die richtige Wahl ist

Inari passt zu Reisenden, die Natur mit gelebter Kultur verbinden möchten: Paare und Alleinreisende, die Ruhe statt grosser Resorts suchen, Fotografinnen und Fotografen auf Nordlichtjagd sowie Familien, die authentische Erlebnisse schätzen. Wer vor allem Pistenski und ein breites Après-Ski-Angebot sucht, ist in grösseren Wintersportorten besser aufgehoben – Inari punktet mit Weite, Dunkelheit und Echtheit. Unsere Skandinavien-Spezialisten kombinieren den Ort gerne mit weiteren Höhepunkten Finnlands zu Ihrer persönlichen Winterreise.