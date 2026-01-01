Multiaktive Naturabenteuer für die ganze Familie ab Zürich

Zimmerbezug im zentral gelegenen Hotel. Die Hauptstadt Finnlands ist sehr schön am Meer gelegen. Flanieren Sie durch die Esplanadi-Strasse bis zum Marktplatz am Meer.

Vormittags Flug nach Kuusamo im Norden Finnlands und Transfer zum Landgasthof Papin Talo in Ruka, ca. 6 km vom Dorfzentrum entfernt am See gelegen. Gemütlicher Gemeinschaftswohnbereich. Abendessen mit örtlichen Spezialitäten und «Wild Food» aus der Umgebung. Zimmer mit kleiner Kochecke.

Aktivitäten in Ruka

Während Ihres Aufenthaltes in Ruka stehen Ihnen Velos und Kanus zur Verfügung, Frühstück und Abendessen sowie die folgenden fünf Aktivitäten sind im Arrangement enthalten:



Eine Stromschnellenfahrt auf der Familienstrecke von Käylä bis Juuma in einem grossen Schlauchboot mit Guide - ein unvergessliches Erlebnis! Bei einer kurzen Pause geniessen Sie Kaffee, Tee und finnisches Hefegebäck. Dauer 3 h, inkl. Transfers.



Bären- und Wildtierbeobachtung: Von einer sicheren Blockhütte mitten in der Wildnis.

Inkl. Transfers und Snack. Dauer 5–6 h, abends.



Wanderung im Oulanka-Nationalpark auf eigene Faust. Die Länge der Wanderung auf der bekannten «kleinen Bärenroute» ist wählbar. Transfers und Picknick inbegriffen.



Geführte Quad-Safari auf Waldwegen bis hoch aufs Fjell, um die schöne Aussicht zu bewundern. Für den Fahrer ist ein Führerschein erforderlich. Dauer 2 h.



Ein Sauna- & Jacuzzi-Abend: Geniessen Sie einen Abend lang die traditionelle, holzbeheizte Sauna und den Outdoor-Jacuzzi.