Multiaktive Naturabenteuer für die ganze Familie ab Zürich
Multiaktive Naturabenteuer für die ganze Familie ab Zürich
Preis auf Anfrage
ab/bis Zürich
Highlights:
- Unterkunft Landgasthof Papin Talo
- Bären- und Wildtierbeobachtung
- Sauna- und Jacuzzi-Abend
- ATV-Quad-Safari
- Stromschnellen Fahrt mit Schlauchboot
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Linienflug Zürich–Helsinki
Zimmerbezug im zentral gelegenen Hotel. Die Hauptstadt Finnlands ist sehr schön am Meer gelegen. Flanieren Sie durch die Esplanadi-Strasse bis zum Marktplatz am Meer.
2. Tag Helsinki
Besuchen Sie heute einige interessante Museen, die berühmte Felsenkirche und die Festungsinsel Suomenlinna.
3. Tag Flug Helsinki–Kuusamo
Vormittags Flug nach Kuusamo im Norden Finnlands und Transfer zum Landgasthof Papin Talo in Ruka, ca. 6 km vom Dorfzentrum entfernt am See gelegen. Gemütlicher Gemeinschaftswohnbereich. Abendessen mit örtlichen Spezialitäten und «Wild Food» aus der Umgebung. Zimmer mit kleiner Kochecke.
4-7. Tag Aktivitäten in Ruka
Während Ihres Aufenthaltes in Ruka stehen Ihnen Velos und Kanus zur Verfügung, Frühstück und Abendessen sowie die folgenden fünf Aktivitäten sind im Arrangement enthalten:
Inkl. Transfers und Snack. Dauer 5–6 h, abends.
Während Ihres Aufenthaltes in Ruka stehen Ihnen Velos und Kanus zur Verfügung, Frühstück und Abendessen sowie die folgenden fünf Aktivitäten sind im Arrangement enthalten:
Eine Stromschnellenfahrt auf der Familienstrecke von Käylä bis Juuma in einem grossen Schlauchboot mit Guide - ein unvergessliches Erlebnis! Bei einer kurzen Pause geniessen Sie Kaffee, Tee und finnisches Hefegebäck. Dauer 3 h, inkl. Transfers.
Bären- und Wildtierbeobachtung: Von einer sicheren Blockhütte mitten in der Wildnis.
Inkl. Transfers und Snack. Dauer 5–6 h, abends.
Wanderung im Oulanka-Nationalpark auf eigene Faust. Die Länge der Wanderung auf der bekannten «kleinen Bärenroute» ist wählbar. Transfers und Picknick inbegriffen.
Geführte Quad-Safari auf Waldwegen bis hoch aufs Fjell, um die schöne Aussicht zu bewundern. Für den Fahrer ist ein Führerschein erforderlich. Dauer 2 h.
Ein Sauna- & Jacuzzi-Abend: Geniessen Sie einen Abend lang die traditionelle, holzbeheizte Sauna und den Outdoor-Jacuzzi.
8. Tag Rückflug in die Schweiz
Transfer zum Flughafen Kuusamo, Flug via Helsinki in die Schweiz.
Im Preis inbegriffen:
- Linienflug Zürich–Helsinki–Kuusamo & Kuusamo oder Rovaniemi–Helsinki–Zürich mit Finnair
- Flughafen-, Sicherheitstaxen & TZ
- 2 Übernachtungen in Helsinki, in einem guten Mittelklasshotel an zentraler Lage, Zimmer mit Dusche/WC, Frühstück
- Transfer Flughafen–Ruka–Flughafen (mögliche Flughäfen Kuusamo, Oulu oder Rovaniemi)
- 5 Nächte Aufenthalt im Landgasthof Papin Talo, Studio mit Kochecke, Dusche/WC.
Velos & Kanus verfügbar. Frühstück & 3-Gang-Abendessen
- 5 Aktivitäten: Stromschnellenfahrt, Bären- und Wildtierbeobachtung, ATV-Quad-Safari, Wanderung im Oulanka-Nationalpark inkl. Transfers und Snack, Sauna- und Jacuzzi-Abend. Führung jeweils auf Englisch
- Reisedokumentation
- Transfers in Helsinki / Rovaniemi, bei Verlängerung
- Annullierungskosten-Versicherung
- Preise für andere Daten sowie Unterkunft in Ruka in einem Blockhaus oder einer Glasvilla auf Anfrage
- Auf Wunsch Verlängerung in Rovaniemi, inkl. Transfer von Ruka nach Rovaniemi
- Weitere Aktivitäten auf Anfrage
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage