Das arktische Norwegen-Erlebnis ab Tromsø
Reisedaten
- 08.02.2028 - 15.02.2028
Das arktische Norwegen-Erlebnis ab Tromsø
ab CHF 2115.– / pro Person
ab/bis Tromsø
Highlights:
- All-inclusive Signature Reise Geniessen Sie längere Hafliegezeiten, erstklassige Küche, mehrere Restaurants und unbegrenzt ausgewählte Getränke
- Der nördlichste Punkt Europas Stellen Sie sich an das legendäre Nordkap, wo Meer, Wildnis und Himmel sich am Horizont treffen
- Arktische Abenteuer an Land Nehmen Sie an unvergesslichen Ausflügen teil – Hundeschlittenfahrten, Schneeschuhwandern und Erkundungen der Wildnis in der Finnmark
- Übernachtung in spektakulärem Alta Übernachten Sie in Alta, erkunden Sie das Sámi-Zentrum und suchen Sie das Nordlicht am Himmel
- Lofoten & und die landschaftlich reizvolle Küste Gipfel und verschneite Fjorde: Genießen Sie im Winter eine landschaftlich beeindruckende Fahrt durch die magischen Lofoten-Inseln
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Tromsø
Willkommen in Tromsø, Norwegens lebendiger arktischer Hauptstadt und Tor zum hohen Norden. Eingebettet zwischen Bergen und Meer war diese lebhafte Stadt lange Ausgangspunkt für Polarabenteurer und Entdecker, die sich zum Rand der Welt aufmachten. Heute sind Sie an der Reihe, diesem Ruf des Nordens zu folgen und Ihre Entdeckungsreise in der Polarkreis-Region zu beginnen. Bevor Sie an Bord gehen, lohnt sich bei etwas Zeit ein Spaziergang durch Tromsø.
Besuchen Sie die markante Eismeerkathedrale, deren kantige Form die umliegenden Gipfel spiegelt, oder fahren Sie mit der Seilbahn auf den Berg Storsteinen für weite Blicke über Stadt und den eisigen Fjord. Das Polarmuseum bietet faszinierende Geschichten von Mut und Überleben aus Norwegens goldener Zeit der Entdecker. Oder schlendern Sie einfach durch das gut begehbare Zentrum und gönnen Sie sich einige norwegische Köstlichkeiten. Später gehen Sie an Bord Ihres Hurtigruten Schiffs und lernen Ihr Expeditionsteam kennen – Ihre Experten an Bord..
Sie führen Sie durch die Landschaften, die Natur und die Kultur Norwegens im hohen Norden. Wir laufen am Abend aus. Beobachten Sie, wie Tromsøs Lichter achtern verblassen, und genießen Sie Ihr erstes Abendessen an Bord. Vor uns liegt eine Fahrt durch schneebedeckte Berge, tiefe Fjorde und Küstenwunder, während wir weiter nach Norden in die Arktis fahren.
2. Tag Narvik
Wachen Sie mit Blick auf Narvik auf, eine Stadt, die von Fjorden umschlossen und von schneebedeckten Gipfeln eingerahmt ist. Als eisfreier Hafen gegründet, spielte Narvik eine zentrale Rolle in der Arktiserforschung und in der Geschichte des Zweiten Weltkriegs; seine Häfen waren einst belebt von alliierten Konvois und Eisenerzschiffen. Heute bietet die Stadt sowohl stille Schönheit als auch eine reiche kulturelle Geschichte. Besuchen Sie das Kriegsmuseum, dessen eindrückliche Ausstellungen Norwegens Widerstandskraft in Kriegszeiten zeigen, oder nehmen Sie die Seilbahn auf den Berg Narvikfjellet für weite Ausblicke auf den Ofotfjord und die ihn umgebenden Berge.
Im Winter scheint das Licht hier fast unwirklich – ein weiches Blau, das über Schnee und Meer leuchtet. Ob Sie lernen, wandern oder einfach stillstehen und die Landschaft aufnehmen möchten, Narvik bietet die perfekte Mischung aus Geschichte und arktischer Erhabenheit.
3. Tag Svolvær, Stokmarknes
Die Lofoten-Inseln erscheinen am Horizont wie aus einem Traum, wenn zackige Gipfel direkt aus dem Meer aufsteigen, ihre Flanken mit Schnee bestäubt. In Svolvær, dem lebendigen Zentrum des Archipels, säumen bunte Rorbuer den Kai, und die Zwillingsgipfel der so genannten Svolvær-Ziege wachen über den Hafen. Gehen Sie an Land, um Kunstgalerien zu besuchen, die vom arktischen Licht inspiriert sind, oder genießen Sie einfach das Hafentreiben bei einer Tasse Kaffee. Im Laufe des Tages fahren wir durch die ruhigen Wasserwege der Lofoten und Vesterålen und passieren inspirierende Landschaften aus Fjorden und Bergen.
Am Nachmittag passieren wir den engen und schnell fließenden Raftsundet – einen der dramatischsten Wasserabschnitte Norwegens – bevor wir später Stokmarknes erreichen, die Geburtsstätte von Hurtigruten. Hier erzählt das Hurtigruten Museum die Geschichte, wie wir vor mehr als einem Jahrhundert Norwegens Küste verbanden, ein Erbe, das uns bis heute leitet.
4. Tag Harstad
Harstad liegt geschützt zwischen Fjorden und Inseln, ein Ort, an dem nördliche Tradition auf beeindruckende Natur trifft. Einst eine Wikingerfestung und später ein Zentrum des Arktishandels, fühlt sich die Stadt noch immer tief mit ihren Küstenwurzeln verbunden – ein Treffpunkt der Seerouten, der Geschichte und der Kultur, die das Leben im hohen Norden seit Jahrhunderten prägen. Gehen Sie an Land, um die Trondenes-Kirche zu besichtigen, eine der ältesten Steinkirchen Norwegens aus dem Mittelalter, oder besuchen Sie das Historische Zentrum Trondenes für faszinierende Einblicke in Harstads lange maritime und kulturelle Geschichte.
Schlendern Sie am Hafen entlang, wo Fischerboote an schneebedeckten Kais liegen, oder stöbern Sie in lokalen Galerien und Geschäften mit regionaler Kunst und Handwerk. Für einen weiten Blick folgen Sie Pfaden zu den umliegenden Hügeln und genießen Panoramaausblicke auf die Fjorde darunter.
5. Tag Alta
Die heutige Strecke führt Sie durch einige von Norwegens beeindruckendsten arktischen Landschaften, unter anderem an den Lyngen-Alpen vorbei, einem gezackten Rücken aus eisbedeckten Gipfeln am Horizont. Dies sind wilde, lebende Gewässer, geformt durch Jahrmillionen Geologie und unstetes Wetter, wo das Licht sich von Moment zu Moment wandelt und Seeadler manchmal weite Kreise darüber ziehen. Jede Kurve entlang der Küste wirkt wie von der Rohheit der Natur geformt. Am Abend erreichen wir Alta, Tor zur weiten Wildnis der Finnmark, wo gefrorene Flüsse durch weite Tundra fliessen und die Stille unendlich scheint.
Hier können Sie sich optional für eine Übernachtung im Igloo Hotel entscheiden, das jeden Winter aus nichts als Eis und Vorstellungskraft wiederaufgebaut wird. In dieser Gegend finden sich auch die UNESCO-geschützten Felszeichnungen von Alta, die Geschichten des Lebens und Glaubens vor Tausenden von Jahren erzählen. Für diejenigen, die nicht im Igloo Hotel übernachten, verbringen Sie die Nacht an Bord des Schiffes hier in Alta, während es am Kai liegt.
6. Tag Alta
Am Morgen erwachen Sie in Alta zur stillen Magie des Ortes. Draussen ruht die Welt unter Schnee, das Licht weich und perlmuttfarben über gefrorener Landschaft. Dies ist der perfekte Ort, um den Abenteuergeist des Winters anzunehmen; warum also nicht an einem optionalen Ausflug teilnehmen? Vielleicht werden Sie von einem Hundegespann gezogen, versuchen sich im Schneemobilfahren über die offene Tundra oder gehen auf eine spannende Walsafari entlang der eisigen Küste. In der Stadt erwarten Sie Wärme und Kultur.
Besuchen Sie die markante Nordlicht-Kathedrale mit ihrer spiralförmigen Gestaltung, die oft an das Nordlicht erinnert. Oder erkunden Sie das Alta Museum, um Geschichten frühen arktischen Lebens und der Natur zu entdecken. Für einen Moment der Besinnung spazieren Sie am Fluss entlang, wo Frost an den Ufern hängt und die Stille weit und breit reicht.
7. Tag Honningsvåg
Das Gefühl das sie verspüren, wenn Sie am Nordkap zu stehen, das als Nordeuropas nördlichster Punkt gilt, ist ein einmaliges Reiseerlebnis. Von Honningsvåg aus können Sie über die arktische Tundra bis zum Nordkap reisen, wo eine steile Klippe 300 m in den unruhigen Ozean hinabfällt. Die Luft hier wirkt geladen, die Stille weit – ein Treffpunkt der Elemente. Zurück in Honningsvåg finden Sie eine sanftere Seite der Arktis. Schlendern Sie durch den bunten Hafen, besuchen Sie das Nordkap-Museum oder verweilen Sie in einem Café und beobachten Sie Fischerboote beim Ein- und Auslaufen.
8. Tag Tromsø
Wenn wir heute Morgen wieder in Tromsø ankommen, endet Ihre Reise in der Arktis. Die Lichter der Stadt schimmern unter den Bergen – ein willkommener Anblick nach Tagen zwischen Fjorden, Inseln und winterlichen Horizonten. Wenn die Zeit vor Ihrer Weiterreise es erlaubt, erkunden Sie noch einmal, was Sie vielleicht verpasst haben. Spazieren Sie am Hafen, besuchen Sie das Aquarium Polaria oder geniessen Sie einfach einen letzten Kaffee und beobachten die Schiffe beim Kommen und Gehen. Beim Aussteigen nehmen Sie sich einen Moment, um über die Landschaften nachzudenken, die Sie gesehen haben: die Fjorde, Gipfel und gefrorenen Ebenen, die das arktische Norwegen zu einem der bewegendsten Orte der Erde machen. Wir freuen uns darauf, Sie bald wieder auf einem neuen Abenteuer mit uns zu begrüssen!
Im Preis inbegriffen
- Frühstück, Mittag- und Abendessen aus frischen norwegischen Zutaten
- Unbegrenzt ausgewählte Getränke
Auswahl an Bier, Wein, Spirituosen und Softgetränken während der Öffnungszeiten
- Fine Dining im Røst für Suitengäste
Tägliches Frühstück, Mittag- und Abendessen im Feinschmecker-Restaurant Røst
- Unbegrenzte Auswahl an Getränken und Cocktails für Suiten Gäste
- Unterbringung in der gebuchten Kabinenkategorie
- Kulinarische Vorführungen und Verkostungen
- Zugang zu Fitnessraum und Sauna
- Musikalische Unterhaltung und Bibliothek-Nutzung
- Lektorenvorträge an Bord
- An und Abeise nach Tromsø
- eventuell zusätzliche Hotelnächte
- private Auslagen
- Annullationskostenversicherung
Preise
8 Tage / 7 Nächte ab CHF 2115.– / pro Person