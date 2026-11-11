Das arktische Norwegen-Erlebnis ab Tromsø

ab CHF 2115 .– / pro Person

ab/bis Tromsø

- All-inclusive Signature Reise Geniessen Sie längere Hafliegezeiten, erstklassige Küche, mehrere Restaurants und unbegrenzt ausgewählte Getränke

- Der nördlichste Punkt Europas Stellen Sie sich an das legendäre Nordkap, wo Meer, Wildnis und Himmel sich am Horizont treffen

- Arktische Abenteuer an Land Nehmen Sie an unvergesslichen Ausflügen teil – Hundeschlittenfahrten, Schneeschuhwandern und Erkundungen der Wildnis in der Finnmark

- Übernachtung in spektakulärem Alta Übernachten Sie in Alta, erkunden Sie das Sámi-Zentrum und suchen Sie das Nordlicht am Himmel

- Lofoten & und die landschaftlich reizvolle Küste Gipfel und verschneite Fjorde: Genießen Sie im Winter eine landschaftlich beeindruckende Fahrt durch die magischen Lofoten-Inseln

Highlights: