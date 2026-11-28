Unsere persönlichen Round-the-World-Highlights
Schwimmender Markt von Cai Rang
Faszinierende Einblicke in das Leben im Mekong-Delta bietet der schwimmende Markt Cai Rang (Chợ Noi Cái Rang). Hunderte von hölzernen Ruderbooten, beladen mit allem von Reis und Kleidung bis hin zu exotischem Obst und Gemüse tummeln sich auf dem Wasser. Der Markt kann vom Land oder auf einer Bootsfahrt bewundert werden.
Niagarafälle
Mit spektakulärer Schönheit beeindrucken die Niagarafälle. Die unglaubliche Naturgewalt ist definitiv eine touristische Attraktion: die gewaltigen Wassermassen, die mit lautem Getöse von den Klippen stürzen locken Jahr für Jahr rund 22 Millionen Besucher aus aller Welt an. Die Niagarafälle liegen zwischen New York und der kanadischen Provinz Ontario.
Shibuya
Das pulsierende und hektische Zentrum moderner japanischer Kultur – das verkörpert Shibuya. Die chaotische, aber auf wundersame Weise organisierte Strassenkreuzung ist zu einem Symbol für die Dynamik Tokyos geworden und repräsentiert das trendsetzende Powerhouse Japans. Shopping, Bars, Cafés, Restaurants und eine einzigartige Kunstszene laden zum Eintauchen ein.
Kappadokien
Ein Märchenland von einzigartiger Schönheit: Kappadokien liegt in Zentralanatolien und bietet eine abenteuerliche Symbiose zwischen Natur und Kultur. Beeindruckende Aussichten bietet der Ort sowohl aus Luft – in einem der Heissluftballons – als auch tief in der Erde in einer der unterirdischen Städte Kappadokiens.
Island
Mit überwältigenden Naturphänomenen verzaubert Island seine Besucherinnen und Besucher. Atemberaubende Wasserfälle und Nordlichter, unzählige Vulkane, Gletscher, Eisberge, Stein- und Lavawüsten gibt es zu entdecken. So reich wie die Natur ist auch die isländische Kultur – besonders in Reykjavík, der nördlichsten Hauptstadt Europas.
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