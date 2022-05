Mauritius Wellness Ferien

Ihr Wellnessaufenthalt auf Mauritius

Im Rahmen eines Mauritius Wellness Aufenthaltes werden viele Träume und Wünsche wahr. Die einzigartige Umgebung der ursprünglichen, naturnahen Inselwelt mit ihren verzaubernden weissen Sandstränden und den kristallklaren Wassern ist beflügelnder Garant für tiefstes Wohlbehagen. Untermauert wird diese anhaltende Stimmung durch die bemerkenswerte Freundlichkeit der Einheimischen und eine ausgewogene, hervorragende Spezialitäten-Küche, geprägt von Frische und viel Kreativität. Das komfortable, äusserst stilvolle Ambiente der Ferienunterkünfte lässt dabei keine Wünsche offen. Mauritius Wellness steht für individuelle Anwendungsgebiete, regenerierende Dampfbäder, grosszügige Saunalandschaften und belebende Whirlpools. Ausserdem ist die exotische Inselwelt ein absoluter Hotspot für Wassersport aller Art. Beliebte Abwechslungen bieten sich auch beim Hiking oder während einer Partie Golf in einer grandiosen Umgebung.

Ein Feriendomizil der Luxusklasse befindet sich in Beau Champ an der Ostküste der Insel. Das „Four Seasons Resort at Anahita“ steht bei Wellness- und Fitnessliebhabern ganz hoch im Kurs. Der direkt angrenzende Golfclub ist ebenso ein Highlight wie die exponierte Lage der bestens ausgestatteten Ferienvillen und Suiten. Ein anderes Wellness- und Golfresort ist die gehobene 5-Sterne-Hotellerie des „Heritage Le Telfair“, welches im Kolonialstil errichtet wurde und im Süden bei Bel Ombre die Gäste mit viel Ruhe, Charme und traumhafter Strandlage begeistert. Hohen Standards entsprechen auch die Unterkünfte „Hilton Mauritius Resort & Spa“ an der Westküste, „LUX*Belle Mare“ oder „LUX*Le Morne“, das „Maradiva Villa Resort & Spa“, die im Süden gelegene Anlage des „Paradis Beachcomber Golf Resort & Spa“, die elegante Komfortanlage „Sugar Beach – A Sun Resort Mauritius“ und die familienfreundliche, moderne Herberge des „Tamassa“.