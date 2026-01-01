Discovery of Mauritius ab La Balise

1 . Tag Black River / Ile aux Benitiers (A) Nach der Einschiffung Fahrt in Richtung Ile aux Benitiers. Übernachtung an Bord.

2 . Tag Port Louis / Turtle Bay (F, M, A) Mit etwas Glück sehen Sie heute die ersten Delfine. Sie segeln an Tamarin, Flic en Flac, den Klippen und dem Leuchtturm von Albion vorbei bis nach Port Louis. Weiterfahrt bis zur Turtle Bay. Übernachtung an Bord.

3 . Tag Coin de Mire / Grand Baie (F, M, A) Sie segeln in Richtung Coin de Mire. Mittagessen an Bord. Anschliessend Weiterfahrt bis nach Grand Baie. Abendessen und Snacks. Übernachtung an Bord.

4 . Tag Grand Baie / Palisade Bay / Grand Baie (F, M, A) Sie segeln zur Bucht von Palisade oder Round Island. Von hier aus können Sie die Insel Flat Island entdecken. Anschliessend kehren Sie nach Grand Baie zurück. Übernachtung an Bord.

5 . Tag Grand Baie / Mont Choisy (F, M, A) Tag zur freien Verfügung. Schwimmen, Schnorcheln oder Sie haben die Möglichkeit diverse Ausflüge zu unternehmen: botanischer Garten, Labourdonnais oder das Zuckermuseum. Übernachtung an Bord.

6 . Tag Albion / Tamarin (F, M, A) Nach dem Frühstück segeln Sie zurück an die Westküste bis nach Tamarin. Übernachtung an Bord.

7 . Tag Le Morne / Benitiers (F, M, A) Heute segeln Sie in Richtung Le Morne. Verbringen Sie den Tag mit Schnorcheln oder unternehmen Sie einen Landausflug: z. B. Chamarel, Black River Gorges. Übernachtung an Bord.

8 . Tag La Balise (F) Ausschiffung.