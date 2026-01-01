Saint Brandon - Ein kleines Stück Paradies ab Mauritius
Saint Brandon - Ein kleines Stück Paradies ab Mauritius
Preis auf Anfrage
ab/bis Mauritius
Highlights:
- Angel-Expedition
- Unbewohntes Naturparadies
- Einzigartige Flora und Fauna
- Fischreiche Gewässer
- Meeresschildkröten
10 Tage / 9 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Auf hoher See
Abfahrt ab Mauritius. Übernachtung an Bord.
2. Tag Auf hoher See (F, M, A)
Sie segeln weiter in Richtung Saint Brandon. Übernachtung an Bord.
3. Tag Saint Brandon (F, M, A)
Früh morgens (nach ca. 28 - 36 Std.) Ankunft auf Saint Brandon. Sie haben die Möglichkeit, an Land zu gehen und sich am Strand zu entspannen. Übernachtung an Bord.
4-7. Tag Saint Brandon (F, M, A)
Geniessen Sie diese Tage beim Angeln oder beim Schnorcheln. Sie haben die Möglichkeit, weitere kleine Inseln zu besuchen. Übernachtung an Bord.
8. Tag Mauritius (F, M, A)
Rückfahrt nach Mauritius am späteren Nachmittag. Übernachtung an Bord.
9. Tag Auf hoher See (F, M, A)
Ganzer Tag auf hoher See. Übernachtung an Bord.
10. Tag Mauritius (F)
Ankunft auf Mauritius am frühen Morgen.
Im Preis inbegriffen:
- 2 Nächte in Port Louis inkl. Frühstück
- Sämtliche Bewilligungen für den Besuch von Saint Brandon
- Einfache Unterkunft auf der Insel
- Guide
- Drei mauritische Mahlzeiten pro Tag
- Wasser, Soft Drinks, Bier
- Die An- und Rückreise nach/ab Saint Brandon (zwei Nächte, jeweils ca. 24 Stunden) verbringen Sie auf hoher See. Sie haben die Möglichkeit, die Expedition als Zubucher-Variante (max. 8 Personen) oder als Privattour (bis zu 8 Personen, z. B. auf einer wunderschönen Segelyacht) zu reservieren.
Preise
10 Tage / 9 Nächte Preis auf Anfrage