Saint Brandon - Ein kleines Stück Paradies ab Mauritius

1 . Tag Auf hoher See Abfahrt ab Mauritius. Übernachtung an Bord.

2 . Tag Auf hoher See (F, M, A) Sie segeln weiter in Richtung Saint Brandon. Übernachtung an Bord.

3 . Tag Saint Brandon (F, M, A) Früh morgens (nach ca. 28 - 36 Std.) Ankunft auf Saint Brandon. Sie haben die Möglichkeit, an Land zu gehen und sich am Strand zu entspannen. Übernachtung an Bord.

4-7 . Tag Saint Brandon (F, M, A) Geniessen Sie diese Tage beim Angeln oder beim Schnorcheln. Sie haben die Möglichkeit, weitere kleine Inseln zu besuchen. Übernachtung an Bord.

8 . Tag Mauritius (F, M, A) Rückfahrt nach Mauritius am späteren Nachmittag. Übernachtung an Bord.

9 . Tag Auf hoher See (F, M, A) Ganzer Tag auf hoher See. Übernachtung an Bord.

10 . Tag Mauritius (F) Ankunft auf Mauritius am frühen Morgen.