Velaa Private Island

Das „Velaa SPA" ist auf Stelzen über Wasser gebaut und bietet eine breite Palette an verschiedensten Gesichts- und Körperbehandlungen inkl. Ayurveda sowie Massagen an. Finnische Sauna, Dampfbad, Jacuzzi, Schneeraum.

Die grosszügigen Villen bieten alle viel Privatsphäre. Die hohen Decken aus Mahagoni sorgen für ein koloniales Ambiente, während Möbel aus Teakholz und Lampen aus Bambus die Natur ins Innere des Raumes bringen. Das luxuriöse, offene Badezimmer im Zen-Design liegt eingebettet in einer kleinen Gartenanlage und bietet eine freistehende Badewanne (überdacht), ein Tagesbett sowie eine Innen- und Aussendusche. Des Weiteren bieten Sie Fön, Klimaanlage, Deckenventilator, TV, Minibar, Kaffee-Maschine, Safe, einen Wohnbereich, eine grosszügige Terrasse mit einem Pool (3,6 x 7,7m), einer Aussendusche sowie einem Pavilion. Butler-Service.



Die 9 Beach Pool Villen (287 m2) liegen direkt am Strand, die 9 Deluxe Beach Pool Villen (313 m2) bieten einen grösseren Pool (3,6 x 9,2 m) und einen separaten Wohnbereich, die 7 Beach Pool Houses (581 m2) bestehen aus zwei Schlaf- und Badezimmern, einem gemeinsamen Wohnbereich und einer grosszügigen Terrasse mit Pool (6,3 x 17,8 m).



Die 8 Sunrise Water Pool Villen (223 m2) sind auf Stelzen über Wasser gebaut und bieten ein geschlossenes Badezimmer mit einer Badewanne, einen separaten Wohnbereich und eine Terrasse mit Pool (3,8 x 6,8 m), einen Teil der Terrasse aus Sand und mit direktem Zugang ins Meer. Die 8 Sunset Deluxe Water Pool Villen (245 m2) liegen zur Sonnenuntergangsseite und bieten einen grösseren Pool (3,1 x 9,3 m), das Ocean Pool House (493 m2) verfügt über zwei Schlaf- und Badezimmer, einen gemeinsamen Wohnbereich und eine gemeinsame, grosszügige Terrasse mit einem Pool (3,5 x 10,7 m), Jacuzzi und einem Gazebo mit Tagesbetten.



Die freistehende Romantic Pool Residence One Bedroom (598 m2) liegt auf Stelzen über Wasser gebaut und ist nur per Boot erreichbar.



Die doppelstöckige Velaa Private Residence Four Bedroom (1350 m2) liegt direkt am Strand und bietet Platz bis zu 10 Personen.