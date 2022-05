Die paradiesische Insel beherbergt über 2300 Kokosnusspalmen und bietet in Kombination mit den weissen Sandstränden eine authentische Inselidylle. Das Vakkaru Maldives verfügt über: das "Amaany" präsentiert internationale Küche in Buffetform, das "Isoletta" verwöhnt mit typisch italienischen Speisen, das elegante "Vakku" unter freiem Himmel überzeugt mit Grill- und Seafood-Köstlichkeiten, das "Onu" serviert südost-asiatische Gerichte, das "Cabana" sorgt für kleine Snacks und kühle Drinks am Pool, in der tollen "Lagoon Bar" über Wasser kommt man in Genuss von japanischen Kreationen und innovativen Cocktails - ebenfalls ein ein toller Ort um den Sonnenuntergang zu geniessen, ein Weinkeller mit einer beeindruckenden Auswahl an guten Tropfen, einen grossen Pool, einen organischen Garten, eine Boutique und eine Bibliothek. WiFi kostenfrei.