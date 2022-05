The St. Regis Maldives Vommuli Resort

Das grosszügige „Iridium Spa" ist auf Stelzen über Wasser gebaut und bietet 6 Behandlungsräume, wo eine breite Palette an verschiedensten Gesichts- und Körperbehandlungen inkl. Ayurveda sowie Massagen angeboten werden.

Die modernen Villen mit hohen Decken sind alle sehr stilvoll eingerichtet und bieten ein grosszügiges Badezimmer mit einer Regendusche und einer freistehenden Badewanne sowie eine Aussendusche, Fön, Klimaanlage, Deckenventilator, TV, Bose-Surround-System, iPad, Minibar, Weinkühlschrank, Kaffee/Tee-Maschine, Safe, einen begehbaren Kleiderschrank, eine Sitzecke sowie eine Terrasse und Butler-Service. Fahrräder.



Die 4 Garden Villen Pool (150 m2) liegen leicht zurückversetzt vom Strand, zur Sonnenuntergangsseite, und verfügen über einen Garten mit Pool und einem Gazebo. Die 14 Beach Villen Pool (140 m2) liegen direkt am Strand, zur Sonnenaufgangsseite, ohne Gazebo.



Die 21 Overwater Villen Pool (182 m2) sind auf Stelzen über Wasser gebaut und bieten ein geschlossenes Badezimmer sowie einen grosszügigen Wohnbereich und eine möblierte Terrasse mit Pool, Sitzmöglichkeiten und angebrachte Hängematte über dem Wasser sowie direktem Einstieg ins Meer. Alle liegen zur Sonnenaufgangsseite. Die 14 Sunset Overwater Villen Pool (182 m2) liegen zur Sonnenuntergangsseite. Die 8 Overwater St. Regis Suiten (282 m2) liegen fast alle zur Sonnenaufgangsseite und verfügen über ein separates Wohnzimmer sowie eine noch grössere Terrasse/Pool.



Die 6 doppelstöckigen 2 Bedroom Beach Villen Pool (334 m2) liegen direkt am Strand oder auf Stelzen über Wasser gebaut und bieten ein zweites Schlaf- und Badezimmer sowie eine möblierte Terrasse in der oberen Etage. Die 2 2 Bedroom Beach Suiten (531 m2) liegen je eine zur Sonnenauf- und untergangsseite. Sie bestehen aus zwei Schlaf- und Badezimmer nebeneinander und mit Verbindungstüre sowie einer sehr grossen gemeinsamen Terrasse mit Pool.



Des Weiteren bietet die Insel je eine 3 Bedroom Beach Suite Pool (Caroline Astor Estate, 620 m2) und eine 3 Bedroom Overwater Suite Pool (John Jacob Astor Estate, 1540 m2), welche drei Schlaf- und Badezimmer bieten und über jeden erdenklichen Luxus verfügen.