Beschreibung

Einleitung Die Boutique-Insel ist der persönliche Traum eines maledivischen Unternehmers mit über 30 Jahren Erfahrung im Tourismus und Resorts-Besitz. Das Konzept heisst statt Standardprozessen zu folgen, wird jeder Service individuell kreiert. Jeder Gast hat seinen eigenen House Master (Butler), der sich um jedes Detail kümmert. Beispielsweise das Frühstück kann zu jeder beliebigen Tageszeit und Ort eingenommen werden – während dem Sonnenaufgang am Strand, oder mittags im Bett, ganz wie man es wünscht.



The Nautilus Maldives verfügt über drei Restaurants und zwei Bars, die Sie mit allem verwöhnen, was Ihr kulinarisches Herz begehrt. Alle verfügen über eine Speisekarte, wobei dies nur als Inspiration dienen soll. Denn möglich ist hier alles. Keine fixen Zeiten, keine Schuhe und keine Kleiderordnung schränken Sie hier ein. Diejenigen, die den Empfehlungen des Chefkochs folgen möchten, erwarten im auf Stelzen über Wasser gebaute „Zeytoun“ Restaurant mediterrane und orientalische Kreationen, im „Ocaso“ Grill-Spezialitäten von Japan bis nach Südamerika und im „Thyme“ Restaurant werden Sie mit internationalen Spezialitäten verköstigt. Sie kochen lieber selbst? Hier dürfen Sie selbstverständlich auch selbst mitwirken! Die „Naiboli Bar“ serviert den ganzen Tag kostenfreie Gourmet Canapés, Tapas und kleine Köstlichkeiten am Pool oder auf Ihrer privaten Terrasse. Des Weiteren verfügt die Insel über einen Hauptpool und einen Kinder-Bereich. WiFi kostenfrei.

Angebot Das Spa ist auf Stelzen über Wasser gebaut und bietet eine grosse Auswahl an verschiedensten Körperbehandlungen und Massagen an. Aber auch hier ist die Devise: Spa-Behandlungen sind jederzeit spontan möglich, ob im wunderschönen Spa oder in Ihrer eigenen Villa.

Zimmer Die Architektur der lichtdurchfluteten Houses und Residences ist einzigartig. Eingerichtet sind sie im Bohème-Stil mit natürlichen hochwertigen Materialien und bunten Farben, mit dem Ziel, dass man sich auch in den Ferien wie zu Hause fühlt. Sie sind mit einem gemütlichen Wohnbereich, einem Essbereich, einem Schlafbereich sowie einem Badezimmer mit einer Innen -und Aussendusche und einer freistehenden Badewanne ausgestattet. Des Weiteren verfügen Sie über eine wunderschöne Terrasse mit Infinitypool und Tagesbetten. Zur Auswahl stehen 9 Beach Houses (309 m2), 3 doppelstöckige Beach Residences (415 m2), wo sich der Schlafbereich und das Badezimmer mit atemberaubendem Meerblick in der oberen Etage befinden, 2 2 Bedroom Beach Residences (610 m2) mit zwei Schlaf- und Badezimmern und das The Nautilus Mansion (992 m2) mit 3 Schlaf- und Badezimmern und Platz bis zu 9 Personen, welche alle direkt am Strand liegen. Und auf Stelzen über Wasser gebaut befinden sich die 8 Ocean Houses (282 m2), die 2 Ocean Residences (453 m2) und das The Nautilus Retreat (542 m2) mit zwei Schlaf- und Badezimmern.

Gratis-Sport Fitness, Yoga und Meditation, nicht motorisierter Wassersport, Schnorchelausrüstung.