The Barefoot Eco Hotel

Das Eco Hotel liegt in einer langgezogenen Bucht, direkt am 800 Meter langen Bikinistrand, ca. 10 Fahrradminuten vom Dorf entfernt. Es verfügt über Seaside Rooms (44 m2, leicht zurückversetzt vom Strand) mit Dusche, Fön, Klimaanlage, Deckenventilator, Tee- und Kaffeekocher, Minibar, Safe und Terrasse, in doppelstöckigen Gebäuden Beachfront Rooms (50 m2, Parterre, mit direktem Strandzugang) und Oceanview Rooms (50 m2, im ersten Stock mit Meerblick). Die Family Rooms bestehen aus zwei Beachfront oder Oceanview Rooms mit Verbindungstüre. Des Weiteren bietet es ein Restaurant (Buffet), zwei Bars, wovon eine sich auf dem Boot „Black-Pearl" (gratis Bootstransfer) befindet und auch alkoholische Getränke serviert, Salzwasserpool, Spa, Fitnessraum, Bibliothek und eine Boutique inkl. Schneideatelier. WiFi kostenfrei.