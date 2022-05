Soneva Jani Resort

Die dicht grün bewachsene Hauptinsel, die ebenfalls seit langem eine Obst- und Gemüsefarm in Bio-Qualität beherbergt, sowie noch weitere vier unbewohnte Inseln, liegen in der türkisblauen und mit 5,6 Kilometer Länge - der grössten Lagune der Malediven. Die Insel verfügt über 19 absolut einzigartige Restaurants und Bars auf Stelzen über Wasser und inmitten in die Vegetation gebaut bieten kulinarische Höhenflüge und stimmungsvolle Momente. Sie bieten eine kulinarische Reise rund um die Welt mit einer Auswahl an japanischen, mediterranen, indonesischen, südost-asischen, Grill- & Seafood, peruanischen und maledivischen Speisen inklusive vegetarische und vegane Speisen. Unter anderem befindet sich ein Restaurant in dem grandiosen Observatorium unter freiem Himmel, am "North Island" gibt es ein "Pop-up"-Restaurant, am "North Beach" gibt es ein wöchentliches Strand-Abendessen, im "Guess Who's Cooking" gibt es jeweils wöchentlich ein Überraschungsmenü, das "Crab Shack" wurde erst kürzlich zum romantischsten Restaurant weltweit ausgeichnet und die hausgemachten Glace sind kostenfrei - ein absoluter Gourmet-Traum! Des Weiteren bietet die Insel ein Openair-Kino (mit Bluetooth Kopfhörer), eine Bibliothek und eine Boutique. WiFi kostenfrei.