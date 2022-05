Reethi Beach Resort

Die 48 Reethi Villen (38 m2) in Zweier-Einheiten oder freistehend, liegen an der West- oder Ost-Seite inmitten tropischer Vegetation und nur wenige Schritte vom Strand entfernt. Sie verfügen über ein halboffenes Badezimmer mit Dusche, Fön, Klimaanlage, Deckenventilator, TV, Tee-/Kaffeekocher, Minikühlschrank, Safe und Terrasse mit Liegestühlen. Die 50 freistehenden Deluxe Villen (47 m2) liegen direkt am Strand, auf der Sonnenuntergangsseite. Sie bieten ein Badezimmer mit Badewanne und Aussendusche, Sitzecke und eine maledivische Schaukel vor dem Bungalow. Die Family Beach Suite (150 m2) liegt leicht zurückversetzt vom Strand und besteht aus zwei Schlaf- und Badezimmer sowie einem gemeinsamen Wohnbereich. Die 30 Water Villen (61 m2) sind in Zweier-Einheiten auf Stelzen in die Lagune gebaut und verfügen über ein geschlossenes Badezimmer mit Badewanne, Dusche, eine grosszügige Sitzecke, zusätzlich eine Terrasse mit Sitzecke, Sonnenliegen und direktem Zugang ins Meer.