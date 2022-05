Raffles Maldives Meradhoo

Das bezaubernde Resort liegt am südlichen Ende der Malediven und ist das einzige Resort, welches in zwei Atollen liegt: die wunderschöne, palmengesäumte Hauptinsel im Gaafu Alifu-Atoll und der lediglich ca. 800 Meter entfernte Überwasser-Bereich liegt im Gaafu Dhaalu-Atoll. Es können beide Bereiche gegenseitig mitbenutzt werden, regelmässiger Boots-Transfer. Buggy-Service. WiFi kostenfrei.



Auf der Hauptinsel befinden sich das Restaurant "Thari" mit internationalen à la carte Speisen, das "Wine House", einen grossen Infinitypool, die "Long Bar", das "The Firepit" direkt am Strand mit Grill- und Seafood à la carte Köstlichkeiten, einen organischen Garten und eine Boutique.



Der Überwasser-Bereich verfügt über das "Yuzu Nikkei" mit einer innovativen kulinarischen à la carte Reise von Peru über Spanien, Italien, China und Japan, einen Infinitypool und Netzen über dem Wasser sowie die "Yapa Sunset Bar" - ein perfekter Ort um den Sonnenuntergang zu geniessen!