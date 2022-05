One&Only Reethi Rah

Die grosszügigen Beach Villen (135 m2) verfügen über ein Badezimmer mit Badewanne, Dusche, WC, Fön, Klimaanlage, Minibar, Espresso-Maschine, Safe, Telefon, TV mit Surround-Sound-System, DVD- und CD-Player und Terrasse mit privatem Strandbereich. Die Beach Villen Pool (165 m2) haben zusätzlich einen eigenen Pool mit Aussendusche. Two Villa Residence Pool sind zwei nebeneinander liegende Beach Villen, eine davon mit Pool. Ideal für Familien mit Teenagern. Grand Beach Villen (322 m2) verfügen ebenfalls über zwei Schlafzimmer und einen grossen Wohnbereich sowie einen Pool. Eigener Golfwagen. Die Water Villen (149 m2), direkt über dem Wasser gelegen, verfügen über die gleiche Einrichtung wie die Beach Villen, jedoch mit grösserer Terrasse auf Stelzen. An den Seiten angebrachte Hängematten bieten noch mehr Platz zum Geniessen. Grand Water Villen Pool (241 m2) verfügen zusätzlich über einen grossen Wohnbereich und einen Pool. Eigener Golfwagen. Grand Sunset Residence (2000 m2) bestehend aus zwei Villen mit insgesamt 3 Schlafzimmern, privatem Pool (50 m2) und eigener Pergola sowie grosszügigem Outdoor-Bereich direkt am Strand. Butler-Service, Privatkoch auf Abruf, der auch das Frühstück in der Villa zubereitet. Eigener Golfwagen.