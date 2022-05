Meeru Island Resort & Spa

Das „Duniye Spa" mit Behandlungsräumen über dem Wasser und am Strand, bietet verschiedenste Gesichts- und Körperbehandlungen an.

Alle Zimmer (ausser Garden Rooms) verfügen über ein halboffenes Badezimmer mit Regendusche. Des Weiteren bieten die Zimmer Fön, Klimaanlage, Deckenventilator, Minibar, Tee-/Kaffeemaschine, Safe, Telefon, TV und eine Terrasse. Die 20 Garden Rooms (50 m2) befinden sich in einem U-förmigen Gebäude im Inselinneren. 77 Beach Villen (56 m2) sind freistehend und liegen am Strand. Die 83 Jacuzzi Beach Villas (80 m2) sind mit einem Himmelbett ausgestattet und haben zusätzlich einen Whirlpool im privaten Aussenbereich (hinter der Villa). Die 27 Water Front Villas (60 m2), ebenfalls mit Jacuzzi, liegen noch näher am Strand. 77 Jacuzzi Water Villas (85 m2) sind auf Stelzen über dem Wasser gebaut. Die 2 Bedroom Villen (86 m2) bieten ein zusätzliches Schlafzimmer.