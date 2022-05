Die Kudadoo Maldives Private Island ist eine Verschmelzung von Luxus, Stil und Intimität - so die Vision eines maledivischen Pioniers der Hotelindustrie der Malediven. Nur etwa fünf Minuten Bootsfahrt von der Schwesterninsel Hurawalhi Island Resort, präsentiert sich das einzigartige Resort mit nur 15 Wasser Villen, welche für das Gefühl sorgen, auf einer privaten Insel zu sein.



Auf Stelzen über Wasser gebaut, befinden sich das exquisite Restaurant mit erstklassiger, internationaler Küche. Zusätzlich kann das Restaurant-Angebot (exkl. Unterwasser-Restaurant) des Schwesternhotels mit genutzt werden. Die Besonderheit des kulinarischen Konzepts ist, dass die Gäste frei wählen können, ob sie in einem der Restaurants, in der Privatsphäre der eigenen Residence oder ganz romantisch bei Kerzenschein am Strand essen möchten. Des Weiteren bietet die Insel eine Bar, einen Infinitypool und eine Boutique. WiFi kostenfrei.