Horizon III ab Malé

Das Boot

Die «Horizon III» (L: 35 m, B: 9 m) startete im März 2009 zu ihrem ersten Törn. Sie bietet 8 Standard Kabinen im Unterdeck mit 1 Doppel­ oder 2 Einzelbetten, Schrank, Dusche, WC, Klimaanlage, 2 ruhig gelegene Lu­xus­ Kabinen auf dem Oberdeck mit Fön, Panorama­ Fenster und direktem Zugang zum mittleren Deck, 1 Einzelkabine auf dem Hauptdeck mit Panorama­ter, mehrere Sonnendecks mit Sonnenliegen, Jacuzzi und Ess­bereich, einen Salon mit Biblio­thek, TV, DVD, Bar, Restaurant und Massage­ Ecke. WiFi in den öffentlichen Bereichen gegen Gebühr. Die Crew besteht aus ca. 17 Personen, davon 4 – 5 Tauchgui­des (D/E).





Tauchen

Ein separates Tauch­ Dhoni und ein Beiboot gehören dazu. Es sind mind. 16 Tauchgän­ge pro Woche geplant. Voraussetzung: Tauch-Brevet und ein aktuelles Tauchzeugnis (nicht älter als 1 Jahr). Keine Tauch-Mindestanforderun­gen, da individuell in kleinen Gruppen getaucht wird. Nitrox gegen Aufpreis möglich. Eigene Tauchausrüstung empfohlen, Mietausrüstung auf Anfrage.





Route

Je nach Saison findet die Route in unterschiedlichen Atollen statt. Teilweise ist ein Inlandflug notwendig. Zu den Highlights gehören die Touren im Süden die zB. Fuvamulah beinhalten, wo unter anderem mit den Tigerhaien getaucht wird - ein absolutes Paradies für Grossfisch-Liebhaber!





Plusminus

An einigen Daten begleiten Lisa und Hervé Schouwy die Touren selbst, an anderen werden sie vom Maledivischen Eigentümer (gleiche Crew) durchgeführt. Ein besonderes Abenteuer für Taucher jeden Niveaus! Kinder ab 12 Jahren willkommen.