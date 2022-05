Gili Lankanfushi Maldives

Das Hauptrestaurant "Kashiveli" mit hervorragendem Weinkeller bietet eine exzellente Gourmet-Küche, das à la carte Restaurant "By the Sea" verwöhnt mit japanischer Fusion-Küche, Teppanyaki und Sushi und das auf Stelzen über Wasser gebaute Restaurant/Bar serviert kleine Snacks für zwischendurch. Des Weiteren bietet die Insel einen Weinkeller, einen Schokoladenraum, eine Glacé-Bar, Boutiquen, eine Bibliothek, einen Kräutergarten, einen Pool und Open-Air-Kino. WiFi kostenfrei.

Alle Villen sind auf Stelzen über Wasser gebaut, im typisch maledivischen Stil gehalten und bieten viel Privatsphäre sowie Butler-Service (Mr. Friday genannt). Zudem erhält jede Villa kostenfrei Fahrräder.



Die 18 Villa Suiten (210 m2) bieten ein halboffenes Badezimmer mit Badewanne, Dusche, Fön, Klimaanlage, Deckenventilator, TV, Minibar, Nespresso-Maschine, Teekocher, Safe, einen teilweise überdachten Wohnbereich auf der Terrasse (auf der Seite offen) mit Sonnendeck und eine grosszügige Dachterrasse mit Tagesbett. Die 6 Villa Suiten Pool (266 m2) mit Pool auf der Terrasse. Die 5 Gili Lagoon Villen (210 m2), ohne Pool, mit Hängematte in der Lagune (beim Jetty 3).



Die 2 Residences (250 m2) befinden sich am Ende des Steges, mit geschlossenem Wohnraum und Mini-Weinkeller. 2 Residences Pool (374 m2) mit Pool auf der Terrasse. Die Gili Lagoon Residence (Jetty 3) mit Hängematte in der Lagune.



Die Family Villa Nr 38 (340 m2) bietet ein Schlafzimmer + Wohnraum (kann ebenfalls als Schlafraum genutzt werden) und eigene Hängematte in der Lagune. Die 2 Family Villen Pool (385 m2) verfügen über zwei Schlafzimmer und offenen Wohnbereich.







Folgende Unterkünfte sind nur mit dem Villa-eigenem Boot erreichbar (kein Steg) und bieten ebenfalls eine Hängematte in der Lagune:

3 Crusoe Residence Island View (250 m2) Meersicht mit lokaler Insel im Hintergrund, 4 Sunset Crusoe Residence (250 m2) zur Sonnenuntergangsseite (freie Meersicht) und das doppelstöckige Private Reserve (1700 m2) mit 4 Schlafzimmern, Pool und Wasserrutsche.