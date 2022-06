Diamonds Thudufushi

Das «Serena Spa» im Inselinneren bietet eine Auswahl an Massagen und Körperbehandlungen an.

Die 13 Beach Bungalows (45 m2) sind komplett in Weiss gehalten, liegen direkt am Strand, in Zweier-Einheiten oder freistehend, und verfügen über ein halboffenes Badezimmer mit Aussendusche, Klimaanlage, Deckenventilator, Tee-/Kaffeemaschine, Minibar, Safe, Fön und eine Terrasse. 23 Junior Suiten (58 m2) bieten zusätzlich eine kleine Sitzecke. Die 9 Sand Bank Junior Suiten (58 m2) liegen direkt am Strand, durch die davor liegende Sandbank ist das Meer aber etwas weiter entfernt. Eine Beach Suite (91 m2) verfügt über eine grössere Terrasse und TV. 14 Water Villas (170 m2) mit geschlossenem Badezimmer sind auf Stelzen über Wasser gebaut, noch edler eingerichtet, bieten zusätzlich einen begehbaren Kleiderschrank, einen Apple i-Mac sowie eine grosse Terrasse mit direktem Zugang ins Meer. Die 7 Jacuzzi Water Villas (170 m2) bieten zusätzlich ein Jacuzzi. Zwei 2 Bedroom Water Villen (200 m2) liegen am Ende des Stegs und bieten einen gemeinsamen Wohnraum und eine grosse Terasse mit Pool.