Cora Cora Maldives

Die sympathischen, farbenfrohen 28 Beach Villen (68 m2) liegen direkt am Strand und verfügen über ein halboffenes Badezimmer mit Aussendusche und Badewanne, Klimaanlage, Deckenventilator, TV, Minibar, Wasserkocher, Filterkaffee (hoteleigene Röstung), Safe und eine möblierte Terrasse. Die 10 Beach Pool Villen (78 m2) bieten zusätzlich einen Pool auf der Terrasse, die 2 Beach Pool Suiten (155 m2) verfügen zusätzlich über ein Wohnzimmer in einem separaten Gebäude. Die drei 2 Bedroom Family Beach Villen (137 m2) bestehen aus zwei Beach Villen mit Verbindungstüre und einer gemeinsamen Terrasse und die zwei 2 Bedroom Family Beach Pool Villen aus zwei Beach Pool Villen.



Die 37 Lagoon Villen (72 m2) sind auf Stelzen über Wasser gebaut und bieten ein halboffenes Badezimmer inkl. ein kleines Netz über dem Wasser und eine Terrasse inkl. Netz mit direktem Einstieg ins Meer, die 15 Lagoon Pool Villen (86 m2) bieten zusätzlich einen Pool auf der Terrasse (kein Netz). Bei den 2 zweistöckige Duplex Lagoon Pool Villen (149 m2) befindet sich in der unteren Etage ein Wohnzimmer sowie das Badezimmer und in der oberen Etage ein Schlafzimmer, eine Sitzecke und ein zweites WC. Die 2 Bedroom Lagoon Pool Villa (234 m2) befindet sich am Ende des Stegs mit einer atemberaubenden Aussicht und verfügt über ein Wohnzimmer und zwei Schlafzimmer mit en-suite Badezimmern im Erdgeschoss und ein zweites Wohnzimmer im Obergeschoss. Auf dem Deck befinden sich ein grosser Pool sowie eine Rutsche ins Meer.