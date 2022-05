Coco Bodu Hithi

Das auf Stelzen gebaute "Coco Spa" verwöhnt seine Gäste in 8 Behandlungsräumen. Wählen Sie aus einer Vielzahl an asiatischen und klassischen Massagen. Yoga- und Tai Chi-Pavillon.

44 Island Villen (188 m2) am Strand, alle stilvoll eingerichtet mit einer grossen Badewanne, Dusche, WC, Aussendusche, Fön, Klimaanlage, Deckenventilator, Minibar, Wasserkocher, Nespresso-Maschine, Telefon, Flachbildfernseher, CD-/DVD-Player, Safe, sichtgeschützter Innenhof mit Pool und Tagesbett, Sonnenterrasse. 16 Water Villen (109 m2) auf Stelzen in die Lagune gebaut mit gleicher Einrichtung und direktem Einstieg ins Meer. 16 Escape Water Villen (144 m2) sind grösser und verfügen über ein Wohnzimmer. 24 Coco Residences (184 m2) auf Stelzen über dem Wasser gebaut. Gäste in den Coco Residences profitieren von Zusatzleistungen wie: Champagner und eine Fussmassage bei Ankunft, Early Check-in und Late Check-out in der Villa, Lifestyle Host Service, à la carte Frühstück, bevorzugte Reservierung im «Stars»-Restaurant, eine Yoga Lektion pro Aufenthalt, gratis Tee und Snacks am Nachmittag sowie Open-Air-Kino.