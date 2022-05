Canopus Retreat

Das von Italiern sehr persönlich geführte Hotel liegt am Dorfrand, direkt am Strand mit Sonnenliegen, Hängematten und einem Tagesbett sowie neben der bekannten Surf-Schule „Cokes Surf". Der offizielle Bikinistrand, welcher sich besser zum Schwimmen eignet, ist in 2 Gehminuten erreichbar (kostenfreie Sonnenliegen vorhanden). Die geräumigen 4 Standard Deluxe verfügen über ein Badezimmer mit Dusche, Fön, Klimaanlage, Wasserkocher, Minikühlschrank, kleine Fenster. Die 8 Deluxe Ocean View liegen in den oberen Etagen und bieten zusätzlich TV und einen Balkon mit Meersicht. Des Weiteren bietet es ein Restaurant am Strand mit lokaler, italienischer und mediterraner Küche, eine Bar mit Lounge, eine Boutique und ein kleines Spa. WiFi kostenfrei .