Aveyla Manta Village

Das kleine Gästehaus liegt direkt am Bikinistrand mit Sonnenliegen, am Rande des Dorfes, wo sich kleine Einkaufsmöglichkeiten befinden. Es bietet 16 Zimmer Parterre mit Inselsicht oder in der oberen Etage mit Balkon und Meersicht. Sie verfügen über Dusche, Fön, Klimaanlage, Deckenventilator, Minikühlschrank, Tee-/Kaffeekocher, Safe und TV. Des Weiteren bietet es ein gutes Restaurant, eine Boutique und einen gemütlichen Garten. WiFi kostenfrei.