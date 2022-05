Anantara Kihavah Maldives Villas

22 stilvoll eingerichtete Beach Pool Villen (258 m2) liegen direkt am Strand mit grossem Aussenbereich mit Tagesbett, Pavillon und privatem Pool, halboffenes Badezimmer mit Badewanne, Innen- und Aussendusche, WC, Fön, Klimaanlage, Deckenventilator, Telefon, TV, CD-/DVD-Player, Bose-Sound-System, iPod-Station, iPad und iPod auf Anfrage erhältlich, Minibar, Weinkühler, Espresso-Maschine. 8 Villen (Sunset Beach Pool Villen) liegen auf der Sonnenuntergangsseite. Die 1 Bedroom Family Beach Pool Villen verfügen zusätzlich über eine separate "Kinder-Schlafecke". Die 2 Bedroom Family Beach Pool Villen (412 m2) bieten zwei Schlaf- und Badezimmer. 34 Over Water Pool Villen (267 m2) sind auf Stelzen über dem Wasser gebaut und bieten ein geschlossenes Badezimmer. 6 Villen (Sunset Over Water Pool Villen) liegen an der Sonnenuntergangsseite. 2 - 4 Bedroom Beach Pool Residences und zwei 2 Bedroom Over Water Pool Residences.