Lage und Stadtbild

Jerewan liegt im Südwesten Armeniens in der weiten Ararat-Ebene, umgeben von Hügelketten und Hochland. Bei klarer Sicht prägt der Ararat das Panorama; der Berg liegt jedoch jenseits der Grenze auf türkischem Gebiet und ist von Armenien aus nur zu sehen, nicht zu besteigen. Das Zentrum rund um den Platz der Republik ist kompakt und weitgehend zu Fuss zu erkunden. Viele Gebäude bestehen aus rosa- bis ockerfarbenem Tuffstein, was dem Stadtbild seinen warmen Farbton gibt.

Wann Sie am besten reisen

Armenien hat ein ausgeprägtes Kontinentalklima mit heissen, trockenen Sommern und kalten, teils schneereichen Wintern. Für eine Städtereise mit Ausflügen ins Umland sind Frühling und Herbst am angenehmsten: im Frühling ist die Landschaft grün, im Herbst laufen Obst- und Weinernte. Der Hochsommer eignet sich, wenn Sie Hitze gut vertragen oder tagsüber in höher gelegene Regionen ausweichen. In den Wintermonaten sind Bergstrassen und Passverbindungen zeitweise eingeschränkt befahrbar.

Ausflüge von Jerewan aus

Die Stadt eignet sich gut als Standort für Tagesausflüge. Häufig besucht werden der hellenistische Tempel von Garni, das teilweise in den Fels gehauene Kloster Geghard, das Kloster Chor Virap mit Blick Richtung Ararat sowie Etschmiadsin, der geistliche Sitz der Armenischen Apostolischen Kirche. Etwas weiter entfernt liegt der Sewansee, ein grosser Gebirgssee im Hochland. In der Stadt selbst lohnen das Matenadaran mit seiner Sammlung alter Handschriften und die Treppenanlage der Grossen Kaskade.

Für wen Jerewan passt – und für wen nicht

Gut aufgehoben sind Sie hier, wenn Sie sich für Geschichte, Kirchenarchitektur, Museen und Alltagskultur interessieren, wenn Sie Küche und Weinbau eines Landes kennenlernen möchten oder wenn Sie eine Rundreise mit einem urbanen Auftakt beginnen wollen. Weniger passend ist Jerewan für Badeferien: Armenien ist ein Binnenland ohne Meerzugang. Wer vor allem wandern möchte, plant die Hauptstadt besser als Zwischenstopp und verbringt die Hauptzeit in den Bergregionen.

Kombinationen und Praktisches

Jerewan wird oft mit Georgien kombiniert – viele Kaukasus-Rundreisen verbinden beide Länder in einer Reise. Innerhalb Armeniens lässt sich die Hauptstadt gut mit dem Sewansee und dem Süden des Landes zu einer Route ergänzen. Gesprochen wird Armenisch, geschrieben in einer eigenen Schrift; Russisch ist weit verbreitet, in touristischen Betrieben auch Englisch. Bezahlt wird in der Landeswährung Dram. Ob Sie individuell oder in einer geführten Gruppe besser aufgehoben sind, klären Sie am einfachsten im Gespräch mit unseren Spezialisten.