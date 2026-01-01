Jerewan Reisen
Älter als Rom: Städtereise und Ausgangspunkt für Ihre Armenien-Reise
Lage und Stadtbild
Jerewan liegt im Südwesten Armeniens in der weiten Ararat-Ebene, umgeben von Hügelketten und Hochland. Bei klarer Sicht prägt der Ararat das Panorama; der Berg liegt jedoch jenseits der Grenze auf türkischem Gebiet und ist von Armenien aus nur zu sehen, nicht zu besteigen. Das Zentrum rund um den Platz der Republik ist kompakt und weitgehend zu Fuss zu erkunden. Viele Gebäude bestehen aus rosa- bis ockerfarbenem Tuffstein, was dem Stadtbild seinen warmen Farbton gibt.
Wann Sie am besten reisen
Armenien hat ein ausgeprägtes Kontinentalklima mit heissen, trockenen Sommern und kalten, teils schneereichen Wintern. Für eine Städtereise mit Ausflügen ins Umland sind Frühling und Herbst am angenehmsten: im Frühling ist die Landschaft grün, im Herbst laufen Obst- und Weinernte. Der Hochsommer eignet sich, wenn Sie Hitze gut vertragen oder tagsüber in höher gelegene Regionen ausweichen. In den Wintermonaten sind Bergstrassen und Passverbindungen zeitweise eingeschränkt befahrbar.
Ausflüge von Jerewan aus
Die Stadt eignet sich gut als Standort für Tagesausflüge. Häufig besucht werden der hellenistische Tempel von Garni, das teilweise in den Fels gehauene Kloster Geghard, das Kloster Chor Virap mit Blick Richtung Ararat sowie Etschmiadsin, der geistliche Sitz der Armenischen Apostolischen Kirche. Etwas weiter entfernt liegt der Sewansee, ein grosser Gebirgssee im Hochland. In der Stadt selbst lohnen das Matenadaran mit seiner Sammlung alter Handschriften und die Treppenanlage der Grossen Kaskade.
Für wen Jerewan passt – und für wen nicht
Gut aufgehoben sind Sie hier, wenn Sie sich für Geschichte, Kirchenarchitektur, Museen und Alltagskultur interessieren, wenn Sie Küche und Weinbau eines Landes kennenlernen möchten oder wenn Sie eine Rundreise mit einem urbanen Auftakt beginnen wollen. Weniger passend ist Jerewan für Badeferien: Armenien ist ein Binnenland ohne Meerzugang. Wer vor allem wandern möchte, plant die Hauptstadt besser als Zwischenstopp und verbringt die Hauptzeit in den Bergregionen.
Kombinationen und Praktisches
Jerewan wird oft mit Georgien kombiniert – viele Kaukasus-Rundreisen verbinden beide Länder in einer Reise. Innerhalb Armeniens lässt sich die Hauptstadt gut mit dem Sewansee und dem Süden des Landes zu einer Route ergänzen. Gesprochen wird Armenisch, geschrieben in einer eigenen Schrift; Russisch ist weit verbreitet, in touristischen Betrieben auch Englisch. Bezahlt wird in der Landeswährung Dram. Ob Sie individuell oder in einer geführten Gruppe besser aufgehoben sind, klären Sie am einfachsten im Gespräch mit unseren Spezialisten.
Spezialisten-Team
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Armenien in seiner vollen Pracht
Preis auf Anfrage
ab/bis Jerewan
Highlights: Besuch von Gedenkstätte des Völkermordes, Degustation von Cognac, Bisichtigung von den schönsten Klöter...
12 Tage / 11 Nächte
Begegnungen in Armenien
Preis auf Anfrage
ab/bis Jerewan
Highlights: Kulisse des Berges Ararat, Weindegustation, Lokale Käseherstellung
10 Tage / 9 Nächte
Blumenpracht in Armenien
Preis auf Anfrage
ab/bis Jerewan
Highlights: Besuch von Höhlenkloster, Erleben Sie eine Salzbodenvegetation, Bestaunen Sie die Blumenpracht
9 Tage / 8 Nächte
Golden Eagle, Luxuriös im Kaukasus und in Zentralasien unterwegs
ab CHF 28290.– / pro Person
ab Yerewan bis Almaty
Highlights: Aussicht auf den riesigen Sewansee, Besuch von Weingut Tsinandali, Besichtigung der Höhlenstadt...
17 Tage / 16 Nächte
Natur und Kultur am Rande Europas privat
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights: Besuch des Handschriftenmuseum Matenadaran, Degustieren Sie armenischen Wein, Besichtigung der...
12 Tage / 11 Nächte
Jerewan Städterundgang
Museen und Galerien in der Hauptstadt
Selbstverständlich fällt bei einem Jerewan Stadtrundgang auf, dass die Hauptstadt nicht mit vielen anderen bekannten Sehenswürdigkeiten aufwarten kann. Dennoch ist ein Besuch lohnenswert. Zu erkunden und zu entdecken gibt es jede Menge. In der Hauptstadt leben heute rund eine Million Einwohner. Als absolutes Muss auf dem Sightseeingprogramm sollte die Grosse Kaskade besichtigt werden. Zudem kann die Stadt mit einer Vielzahl an Museen und Galerien beeindrucken. Nach einer Jerewan Stadtbesichtigung können Sie bei einem kühlen Getränk oder einem frischen Cafe die zahlreichen Eindrücke auf sich einwirken lassen.
Liebhaber von Geschichte kommen bei den Jerewan Ferien ebenfalls nicht zu kurz. Die Ruinen der Festung Erebuni sind in solchen Fällen zu empfehlen. Die Festung gehört zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten in der Hauptstadt des Landes. Überzeugen Sie sich von der Schönheit der kleinen, aber feinen Stadt einfach selbst. Unsere Reisespezialisten werden für Sie mit Sicherheit ein passendes Reiseangebot zusammenstellen können. Jerewan wird Sie mit den vielen historischen Gebäuden und der Gastfreundschaft der Einwohner in den Bann ziehen. Sie werden von der Hauptstadt Armeniens begeistert sein und noch lange Zeit davon schwärmen.
Geschichte und Kultur
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