Eingebettet zwischen den Gebirgszügen des Kleinen und Grossen Kaukasus liegen drei Länder, die sich gleichen und doch ganz unterschiedlich sind. Die ältesten christlichen Nationen Armenien und Georgien mit ihren imposanten Kirchen und das islamische Aserbaidschan, wo Sie bereits einen Hauch der persischen Kultur erkennen können. Aber auch die Landschaften sind äusserst vielfältig. Sanfte Hügel und schroffe Schneegipfel, liebliche Täler und steile Schluchten, karge Hochebenen und fruchtbare Obstgärten wechseln sich ab. Legendär ist die Gastfreundschaft der verschiedenen Völker, und das zu Recht.

Lernen Sie mit uns auf Ihrer Reise im Kaukasus eine unbekannte Region auf der Schwelle zwischen Asien und Europa kennen!