Kaukasus Reisetipps
Kaukasus Ferien vom Spezialisten
Die wichtigsten Informationen im Überblick
Das Klima im Kaukasus ist fast mediterran mit warmen und sonnigen Sommern. Die Winter sind kurz und in tieferen Lagen relativ mild, im Gebirge schneereich und kalt. Die beste Reisezeit ist das Sommerhalbjahr.
Armenien: Schweizer Bürger benötigen einen Reisepass (Gültigkeit mind. 3 Monate über das Rückreisedatum) für einen Aufenthalt bis 3 Monate.
Aserbaidschan: Schweizer Bürger benötigen einen Reisepass (Gültigkeit mind. 6 Monate über das Rückreisedatum) und ein Visum. Auf Wunsch übernehmen wir für Sie die Einholung des Visums.
Georgien: Schweizer Bürger benötigen einen Reisepass (Gültigkeit mind. 3 Monate über das Rückreisedatum) für einen Aufenthalt bis zu 1 Jahr.
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Kaukasus-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen