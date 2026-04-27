Georgien entdecken Gruppenreise ab Tiflis

1 . Tag Tiflis Individuelle Anreise nach Tiflis und Transfer in Ihr Hotel.

2 . Tag Tiflis Nach dem Frühstück lernen Sie die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der hügeligen und bezaubernden Hauptstadt kennen. Sie schlendern durch die Altstadt, deren Häuser mit fein geschnitzten Balkonen verziert sind. Der Rundgang führt Sie zu der Metekhi- Kirche, dem Tempel Sioni und der Anchiskhati- Kirche. Die Schwefelbadhäuser, den Lieblingsort der Bürger, lernen Sie ebenfalls kennen. Sie schlendern durch die schmalen Gassen der Altstadt bis zur imposanten Narikala-Festung. Am Nachmittag besuchen Sie die Schatzkammer des Historischen Museums. Zum Abendessen werden Sie in einem traditionellen georgischen Restaurant erwartet. (F)

3 . Tag Tiflis - Signagi - Telavi Die heutige Fahrt führt Sie nach Kachetien, dem bekanntesten Weibaugebiet Georgiens. Sie besuchen die befestigte Stadt Signagi mit ihrer einzigartigen Architektur und gute erhaltenen Stadtmauer. Anschliessend erleben Sie das traditionelle Leben hautnah bei einem Besuch einer einheimischen Familie, die biologische Produkte herstelle. Geniessen Sie authentische Gerichte und hausgemachte Weine. Am Nachmittag geht es weiter in die alte Hauptstadt von Kachetien – Gremi. Nach einem Fotostopp bei der Festung Gremi fahren Sie nach Telavi. (F, M, A)

4 . Tag Wehrkirche Ananuri - Gudauri Starten Sie Ihren Tag in Telavi mit einem Besuch des lokalen Bauernmarkts und mischen Sie sich in das bunte Treiben. Bevor Sie Kachetien verlassen, besichtigen Sie die historische Alaverdi Kathedrale aus dem 11. Jahrhundert. Anschliessen fahren Sie entlang der georgischen Heerstrasse in Richtung Gudauri. Unterwegs halten Sie an der Ananuri Wehrkirche aus dem 17. Jahrhundert, die über einem Stausee thront und eine faszinierende Aussicht bietet. (F, A)

5 . Tag Schneegipfels des Kaukasus Entlang des Flusses Tegri fahren Sie über den fast 2'400 Meter hohen Kreuzpass in die Ortschaft Stepantsminda. Eine kleine Wanderung führt Sie zur über dem Ort thronenden Gergeti-Dreifaltigkeitskirche. Mit Wetterglück bietet sich Ihnen eine überwältigende Aussicht auf einen der höchsten Gipfel des Kaukasus, den Berg Kazbek. Am Nachmittag Fahrt durch das beeindruckende Dariali-Tal und das malerische Sno-Tal. Diese zwischen den majestätischen Bergen eingebetteten Schluchten sind ein Paradies für Naturliebhaber. Auf einem felsigen Hügel thront die historische Sno Festung, die inmitten der spektakulären Landschaft ein besonders reizvolles Bild abgibt. Gegen Abend Rückfahrt nach Gudauri. (F, A)

6 . Tag Mzcheta und die Höhlenstadt Uplisziche Ihr erstes Etappenziel ist die alte Hauptstadt Mzcheta. Sie ist das Zentrum der georgischen Kirche. Sie besichtigen die Dschwari-Kirche und die eindrückliche Swetizchoveli-Kathedrale. Sie gilt als Standort der ersten christlichen Kirche Georgiens (UNESCO). Ihre Weiterreise führt Sie zur Höhlenstadt Uplisziche aus dem 1. Jahrundert vor Christus. Noch heute sind die Strassen, verschiedenen Gebäude und Paläste gut zu erkennen. In Gori, der Geburtsstadt Stalins, besuchen Sie sein Geburtshaus von aussen. Übernachtung in Gori. (F)

7 . Tag Gori - Tiflis Rückfahrt nach Tiflis. Besichtigung der berühmten Goldschmiedekunst aus der Zeit des Goldenen Vlieses (montags geschlossen). Zu sehen sind Schmuckstücke, Gold-Reliefs, Kunstwerke, etwa aus dem Gebiet von Vani (antikes Kolchis) und anderen historischen Regionen Georgiens. Übernachtung in Tiflis. (F)

8 . Tag Rück- oder Weiterreise Transfer zum Flughafen und individuelle Weiter- oder Rückreise in die Schweiz.