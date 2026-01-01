Armenien Bahnreisen
Im Luxuszug zu Klöstern, Kirchen und Obstplantagen
Golden Eagle, Luxuriös im Kaukasus und in Zentralasien unterwegs
ab CHF 28290.– / pro Person
ab Yerewan bis Almaty
Highlights: Aussicht auf den riesigen Sewansee, Besuch von Weingut Tsinandali, Besichtigung der Höhlenstadt...
17 Tage / 16 Nächte
Geschichte und Kultur
Mit unseren Reisen erfahren Sie alles rund um die beeindruckende Geschichte Armeniens
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Kaukasus-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen