Reisen ins Kaukasus Gebirge
Ferien beim Spezialisten in Aserbaidschans Bergwelt
Spezialisten-Team
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Azerbaijan entdecken
Preis auf Anfrage
ab/bis Baku
Highlights: Bootsfahrt auf Kaspischen Meer, Besuch vom Schlammvulkan, Einblick in das lokale Kunsthandwerk, Erleben...
8 Tage / 7 Nächte
Grosse Kaukasus-Entdeckungsreise
Preis auf Anfrage
ab Baku bis Jerewan
Highlights: Feuertempel der Zarathustrier & Palast des Shirvanshakhs, Fahrt durch die Schlucht des Flusses Ghirdiman,...
14 Tage / 13 Nächte
Sonderzug Zarengold Transkaukasus vom Kaspischen zum Schwarzen Meer
Preis auf Anfrage
ab Baku bis Batumi
Highlights: Speisewagen, Der Sonderzug verfügt über zwei bis vier Speisewagen, in denen mehrgängige, ausgezeichnete...
11 Tage / 10 Nächte
Mit dem Spezialisten auf Entdeckungsreise
Aserbaidschan Rundreisen zwischen Naturparadiesen und Kulturschätzen
Begeben Sie sich auf eine traumhafte Entdeckungsreise entlang des Grossen und Kleinen Kaukasus. Es erwarten Sie zahlreiche Sightseeing-Highlights, voller Emotionen, kulturellem Reichtum sowie mit den Schätzen aus Orient und Okzident. Vom Kaspischen Meer, der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku mit ihren vielfältigen Gegensätzen und dem Schwirwanschah-Palast führt die Route durch die spektakulären Naturkulissen des Kaukasus und das vermutlich schönste Gebiet des Landes rund um Gaballa. Inmitten der malerischen Idylle des Bergdorfes Lahij geht es weiter zur ältesten Stadt des Landes: Sheki.
Hier am Fuss der Gebirgskette wanderten bereits im 2. Jahrhundert v. Chr. die Karawanen entlang der alten Seidenstrasse. Absolut sehenswert sind auch der prachtvolle Palast und der lebhafte Markt. Einige ausgewählte Kaukasus Reisen führen Sie weiter in das georgische Alasani-Tal zur beeindruckenden Wehrkirche von Gremi und in das traditionelle Herz der georgischen Weinanbauregion.
Über Tiflis mit seiner herrlichen Altstadt geht es weiter südlich nach Armenien. Nicht weit hinter der Grenze wartet mit den historischen Klosteranlagen Haghpat und Sanahin ein Weltkulturerbe der UNESCO auf eine Besichtigung. Schluchten, Täler, der Sewan-See und die armenische Hauptstadt Jerewan vermitteln jede Menge traditionelle Geschichte. Erleben Sie im Rahmen Ihrer persönlichen Kaukasus Ferien weitere Top-Verlockungen in Aserbaidschan, die unsere Reisespezialisten exklusiv zusammengestellt haben, darunter etliche Besonderheiten jenseits des Massentourismus wie den Sirwan Nationalpark, das Schlammvulkanphänomen von Qobustan oder die Halbinsel Absheron mit ihren kulturhistorischen Schätzen, die bis in die Bronzezeit zurückreichen. Auf dem Berg Yanardag wartet mit einem seit dem Altertum lodernden, natürlichen Erdgasfeuer ein ganz außergewöhnliches Schauspiel.
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Kaukasus-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen