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kaukasusreisen
Weinregion Kakheti, Georgien

Georgien Weinreisen vom Spezialisten

Unsere Spezialisten wissen alles über Georgien

Das schöne Land Georgien kann auf eine sehr lange Tradition im Bereich Weinanbau zurückblicken. Denn schon seit mehr als 1'000 Jahren wurde auf dem Gebiet des heutigen Georgien Wein kultiviert. Aus diesem Grund ist es auch nicht verwunderlich, dass Wein Rundreisen in Georgien sehr beliebt sind. Dass Wein in Georgien gut gedeiht, merkt man anhand der vielen wilden Weinreben, welche Sie fast überall in Georgien finden können, wenn die klimatischen Bedingungen stimmen.

Aber auch offizielle Weinanbauflächen werden Sie auf Georgien Weinreisen einige zu Gesicht bekommen. Denn auf über 60'000 Hektar wird in Georgien Wein angebaut. Auch wenn in Georgien inzwischen auch international bekannte Rebsorten zum Portfolio der örtlichen Winzer gehören, werden noch mindestens 38 Rebsorten genutzt, die nur in Georgien vorkommen. Eine Besonderheit des georgischen Weins ist die Tatsache, dass ein Teil von ihm traditionell in Amphoren und nicht in Fässer abgefüllt wird.

Dies verleiht dem Wein einen eigenen Geschmack, welcher nicht von allen Weinkennern geschätzt wird. Wenn Sie der Weinbau in Georgien interessiert, sollten Sie noch heute unsere Spezialisten kontaktieren, damit diese Ihre Georgien Ferien nach Ihren Wünschen planen können.

Spezialisten-Team
Offerte
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Icon map9 Tage
Die Wiege des Weins
Preis auf Anfrage
ab/bis Tiflis
Highlights: Besichtigung der Champagnerfabrik Bagrationi, Bio-Wein geniessen, Mehr erfahren über Weinherstellung,...
Icon calendar9 Tage / 8 Nächte
Icon map8 Tage
Höhepunkte Georgiens
Preis auf Anfrage
ab/bis Tiflis
Highlights: Besuch von mittelalterlichen Schwefelbäder, Vorbei der Azerbaijan Grenze, Besichtigen der Obstplantagen...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte

Georgiens Kulinarik

Georgien ist eine perfekte Destination für Gourmet-Touren

Das Zentrum des Weinanbaus in Georgien ist die Region Kachetien im Osten des Landes. Georgien begeistert aber nicht nur durch seinen Wein, sondern bietet auch eine allseits anerkannte Küche, die zu Sowjetzeiten als das Beste galt, was die Sowjetunion kulinarisch zu bieten hatte. Aus diesem Grund gibt es Gourmetreisen in Georgien, welche von Teilnehmern als sehr gut und lohnend beschrieben werden. Wenn Sie während Ihrer Ferien in Georgien Wert darauf legen, eine sehr genussvolle Zeit zu verbringen, können Sie eine der Gourmetreisen mit Kachetien Weinreisen kombinieren.

Das sehr vielfältige Land Georgien ist aber nicht nur wegen herausragender Delikatessen und Weinspezialitäten allererster Güte ein sehr empfehlenswertes Reiseziel, sondern bietet darüber hinaus auch spektakuläre Landschaften. Egal, ob Sie Georgien wegen seiner bemerkenswerten kulinarischen Erzeugnisse besuchen oder die Natur Georgiens Sie in das Land zieht, Sie können sich sicher sein, dort eine entspannende und sehr interessante Zeit verbringen zu können. Wenn Sie in Kachetien Weinreisen unternehmen, können Sie sich darauf freuen qualitativ hochwertigen Wein in einer von wunderschönen Naturkulissen geprägten Umgebung zu verkosten.

Ergänzend zu den herausragenden Köstlichkeiten und einzigartigen Landschaften ist Georgien auch ein Land der Kultur, in dem Sie zahlreiche Sehenswürdigkeiten vorfinden, deren Besichtigung reizvoll ist. Kulinarik, Kultur und Natur, das sind drei überzeugende Argumente, um Georgien Reisen zu buchen.

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Reiseinformationen

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