Georgien Weinreisen vom Spezialisten
Unsere Spezialisten wissen alles über Georgien
Spezialisten-Team
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Die Wiege des Weins
Preis auf Anfrage
ab/bis Tiflis
Highlights: Besichtigung der Champagnerfabrik Bagrationi, Bio-Wein geniessen, Mehr erfahren über Weinherstellung,...
9 Tage / 8 Nächte
Höhepunkte Georgiens
Preis auf Anfrage
ab/bis Tiflis
Highlights: Besuch von mittelalterlichen Schwefelbäder, Vorbei der Azerbaijan Grenze, Besichtigen der Obstplantagen...
8 Tage / 7 Nächte
Georgiens Kulinarik
Georgien ist eine perfekte Destination für Gourmet-Touren
Das Zentrum des Weinanbaus in Georgien ist die Region Kachetien im Osten des Landes. Georgien begeistert aber nicht nur durch seinen Wein, sondern bietet auch eine allseits anerkannte Küche, die zu Sowjetzeiten als das Beste galt, was die Sowjetunion kulinarisch zu bieten hatte. Aus diesem Grund gibt es Gourmetreisen in Georgien, welche von Teilnehmern als sehr gut und lohnend beschrieben werden. Wenn Sie während Ihrer Ferien in Georgien Wert darauf legen, eine sehr genussvolle Zeit zu verbringen, können Sie eine der Gourmetreisen mit Kachetien Weinreisen kombinieren.
Das sehr vielfältige Land Georgien ist aber nicht nur wegen herausragender Delikatessen und Weinspezialitäten allererster Güte ein sehr empfehlenswertes Reiseziel, sondern bietet darüber hinaus auch spektakuläre Landschaften. Egal, ob Sie Georgien wegen seiner bemerkenswerten kulinarischen Erzeugnisse besuchen oder die Natur Georgiens Sie in das Land zieht, Sie können sich sicher sein, dort eine entspannende und sehr interessante Zeit verbringen zu können. Wenn Sie in Kachetien Weinreisen unternehmen, können Sie sich darauf freuen qualitativ hochwertigen Wein in einer von wunderschönen Naturkulissen geprägten Umgebung zu verkosten.
Ergänzend zu den herausragenden Köstlichkeiten und einzigartigen Landschaften ist Georgien auch ein Land der Kultur, in dem Sie zahlreiche Sehenswürdigkeiten vorfinden, deren Besichtigung reizvoll ist. Kulinarik, Kultur und Natur, das sind drei überzeugende Argumente, um Georgien Reisen zu buchen.
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