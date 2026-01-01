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kaukasusreisen
Karmir Katar, Azhdahak, Armenien

Armenien Aktivreisen vom Spezialisten

Zu Fuss zum bedeutendsten Architekturdenkmal im Land

Bedeutet Ferien für Sie mehr als ausspannen und süsses Nichtstun? Sind Sie lieber aktiv unterwegs und erleben ein Reiseland aus erster Hand? Dann ist Armenien eine ideale Destination, um von Ihnen entdeckt zu werden. Die eindrückliche Bergwelt des Kaukasus bietet sich geradezu an, zu Fuss erwandert zu werden. Wenn Sie sich einer internationalen Kleingruppe anschliessen, haben Sie den Vorteil einer lokalen Reiseleitung, die Ihnen nicht nur die Organisation abnimmt, sondern Sie auch direkt zu den besten Sehenswürdigkeiten Armeniens führt.

Durch seine jahrhundertealte christliche Geschichte hat das Land auch kulturell sehr viel zu bieten. Auf einer Kleingruppenreise führen Sie ortskundige Reiseleiter zu Kulturschätzen wie dem berühmten Kloster von Tatev. Das armenisch-apostolische Kloster wurde im Süden Armeniens im Jahr 895 gegründet und ist eines der bedeutendsten Architekturdenkmäler des Landes. Solche stillen und langsamen Abenteuer bringen Sie auch den gastfreundlichen Einwohnern Armeniens näher. Gerne zeigen Ihnen unsere Spezialisten Möglichkeiten auf, wie Sie Armenien Aktivreisen in Ihre Reisepläne einschliessen können.

Spezialisten-Team
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.

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Alle nützlichen Tipps und Informationen für eine gelungene Reise nach Armenien

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