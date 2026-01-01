Kombination Wanderferien Armenien und Georgien?

Übernachtungen auf der Strecke, aufregende kleine historisch gewachsene Städte und die von der klaren Luft getränkten Berge, das vereint eine zauberhafte Wanderreise. Einen ganz besonderen Ausblick haben Sie sowohl von der als auch auf die Gergeti-Dreifaltigkeit, eine Bergkirche, die sowohl von der Bevölkerung für Gottesdienste genutzt wird als auch von Bergsteigern besucht wird. Der Anstieg lohnt sich, man findet in einer zauberhaften Umgebung die alte Kirche wie aus einem Märchen.

Nicht nur die Landschaft und die durchwanderten Städte belohnen Sie mit sagenhaften Erlebnissen und Naturerfahrungen, sondern das Wandern selbst öffnet die Lungen und erweitert im wahrsten Sinne des Wortes den eigenen Horizont.

Auch eine Kombination Wanderferien Armenien und Georgien bietet sich an, denn beide Länder sind schnell voneinander zu erreichen. Fragen Sie uns jetzt gleich nach den besten Ideen und Terminen für Ihre Wanderreisen in Armenien. Unsere Spezialisten haben nicht nur die nötige Erfahrung, sondern finden die perfekte Route zu den besten Konditionen.