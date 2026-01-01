Neben Parfum für den Eigenbedarf und bis zu drei Litern alkoholhaltigen Getränken dürfen Sie 250 Gramm Tabak oder 200 Zigaretten einführen. Hochwertige Dinge wie Schmuck, Laptops, Kameras etc. sollten Sie bei der Einreise deklarieren. Somit umgehen Sie Schwierigkeiten bei der Rückreise. Geld darf sowohl in der Landeswährung Dram als auch in Fremdwährungen unbegrenzt eingeführt werden. Werte im Gegenwert von mehr als 10'000 Euro sind jedoch vorher anzumelden.

Ausgeführt werden darf der Dram gar nicht, Devisen bis zum Gegenwert von maximal 500 US-Dollar. Verboten sind neben der Einfuhr von Drogen, Munition und Waffen, pornographischen sowie Armenien verunglimpfenden Schriften auch einige Medikamente.

Bitte informieren Sie sich bei der armenischen Vertretung, ob Sie, sofern nötig, Ihre Medikamente mitführen dürfen. Da sich Einfuhrbestimmungen immer wieder ändern, machen Sie sich bitte vor Reiseantritt bei den Behörden kundig.