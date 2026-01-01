Impfungen für die Einreise sind nicht vorgeschrieben. Gesundheitsexperten raten den Reisenden allerdings dazu, sämtliche Standard-Impfungen durchgeführt zu haben. Da Aserbaidschan zu den Schwell- und Entwicklungsländern zählt, sollten Reisende über eine Hepatitis A und B Impfung nachdenken. Im Grenzgebiet zum Iran gehen Sie bezüglich Malaria nur ein äusserst geringes Risiko ein. Dennoch sollten Sie sich in Aserbaidschan vor Mückenstichen gut schützen. Leider kommt im Land sehr häufig Tollwut vor. Ein Kontakt mit Tieren sollte daher vermieden werden. Magen- und Darmerkrankungen sind bei Reisen nach Aserbaidschan leider keine Seltenheit. Auf Eis sollte im ganzen Land verzichtet werden.

Die Früchte sollten vor dem Verzehr geschält werden und das Wasser sollte in Aserbaidschan in Flaschen gekauft werden. Beachten Sie zudem, dass bei den erworbenen Wasserflaschen der Verschluss versiegelt ist. Für die Zahnhygiene sollten Sie ebenfalls nur das Wasser aus gekauften Flaschen verwenden. Die Mitnahme von Seife oder Desinfektionsmittel ist ebenfalls ratsam. Ein mehrmaliges Waschen der Hände kann vor Krankheiten schützen. Die Reiseapotheke sollte bezüglich Durchfallerkrankungen gut befüllt sein. Im Reisegepäck sollte zudem ein Sonnenschutzmittel und ein Sonnenhut keinesfalls fehlen. Die Sonne ist in Aserbaidschan wesentlich stärker und intensiver als in der Schweiz.

Selbst bei einem bedeckten Himmel ist ein Sonnenbrand möglich. Lediglich in der Stadt Baku gibt es ein zufriedenstellendes Gesundheitssystem. Ausserhalb der Stadt ist die ärztliche Versorgung als schlecht zu bezeichnen. Sollten also schlimmere Erkrankungen vorliegen, ist die Reise nach Baku oder gar die Heimreise zu empfehlen.